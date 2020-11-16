Двукратный олимпийский чемпион высказался о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался «Известиям» о возможном переносе чемпионата по хоккею 2021 года из Минска.



Фото: Reuters

— Если чемпионат мира перенесут из Минска, то это будет политическое решение и человеческая глупость.

Хочется верить, что политика еще не настолько влезла в спорт, чтобы мы дошли до таких абсурдных решений. Потому что это не имеет отношения ни к спорту, ни к безопасности.

Да, в Беларуси идут демонстрации, но даже если они продолжатся к весне, вряд ли это помешает обеспечить безопасность ЧМ. К тому же разве мы в последние годы не видели демонстраций во Франции или Германии? Так давайте оттуда перенесем все крупные мероприятия. Про США я вообще молчу, там сейчас трудно понять, что будет дальше.

Давайте всё это перенесем в Россию — у нас здесь спокойно, всё будет организовано на высшем уровне, в том числе в плане безопасности. Мы это уже на примере Олимпиады и ЧМ по футболу показали. Так что лучше просто не доводить ситуацию до абсурда и проводить турниры там, где изначально договорились.

Напомним, Рига уже принимала чемпионат мира по хоккею в 2006 году. В Минске этот турнир проводился в 2014-м.

В эту среду, 18 ноября, Совет ИИХФ должен принять какое-то решение по поводу предстоящего чемпионата.