ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр экономики: ВВП Беларуси за январь-октябрь сократился на 1,1%

16.11.2020 12:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

За январь-октябрь валовой внутренний продукт снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в приветственном слове министра экономики Александра Червякова, которое адресовано деловому сообществу по случаю открытия Всемирной недели предпринимательства 16 ноября.

Министр экономики: ВВП Беларуси за январь-октябрь сократился на 1,1%
Александр Червяков / Фото Минэкономики

«Эпидемиологическая ситуация в мире изменила планы развития государств. Спад экономической активности — это реальность, с которой столкнулась не только наша страна, но и весь мир. Пандемия поставила на грань выживания многие предприятия и отрасли экономики, особенно в малом и среднем предпринимательстве, столкнула бизнес-менеджмент с неопределенностью в выборе направлений инвестирования», — заявил Червяков.

По его мнению, благодаря решению «не закрываться» в условиях пандемии, которое приняли белорусские власти, «удалось заметно смягчить последствия эпидемии для наших предприятий и в целом для экономики».

«Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Начиная с июля, ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной. За четыре месяца индекс прибавил 0,7 процентных пункта и в октябре составил 98,9%», — сказал Червяков.

Он предполагает, что по итогам года ВВП сложится на уровне прошлого года.

«Несмотря на искусственно созданные шоки на финансовом рынке сохранена макросбалансированность. Экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню прошлого года», — подчеркнул Червяков.

Напомним, прогнозы МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, а также Всемирного банка предполагают, что белорусская экономика в 2020 году сократится на 3-4% по сравнению с прошлым годом.

Между тем, правительство рассчитывает, что при благоприятных обстоятельствах ВВП Беларуси в 2020 году не снизится по сравнению с прошлым годом.

«Конечно, задача выйти на стопроцентный рост экономики достаточно напряженная, необходимо изыскать дополнительные ресурсы. На фоне падения экономик наших соседей где на 4%, где на 5%, а где и на 9%, удержать темп в 100%, конечно, сложно, но выполнимо при благоприятном стечении обстоятельств. Правительство настроено эту задачу выполнить», — заявил 2 ноября узкому кругу журналистов премьер-министр Роман Головченко, которого цитировала пресс-служба правительства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь-октябрь валовой внутренний продукт снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в приветственном слове министра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция о задержании 45 экскурсантов в Коссово: «Провели спланированный пикет с использованием бело-красно-белых флагов, один из которых — 28 метров»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика