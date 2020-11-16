Министр экономики: ВВП Беларуси за январь-октябрь сократился на 1,1%

За январь-октябрь валовой внутренний продукт снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в приветственном слове министра экономики Александра Червякова, которое адресовано деловому сообществу по случаю открытия Всемирной недели предпринимательства 16 ноября.



Александр Червяков / Фото Минэкономики

«Эпидемиологическая ситуация в мире изменила планы развития государств. Спад экономической активности — это реальность, с которой столкнулась не только наша страна, но и весь мир. Пандемия поставила на грань выживания многие предприятия и отрасли экономики, особенно в малом и среднем предпринимательстве, столкнула бизнес-менеджмент с неопределенностью в выборе направлений инвестирования», — заявил Червяков.

По его мнению, благодаря решению «не закрываться» в условиях пандемии, которое приняли белорусские власти, «удалось заметно смягчить последствия эпидемии для наших предприятий и в целом для экономики».

«Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Начиная с июля, ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной. За четыре месяца индекс прибавил 0,7 процентных пункта и в октябре составил 98,9%», — сказал Червяков.

Он предполагает, что по итогам года ВВП сложится на уровне прошлого года.

«Несмотря на искусственно созданные шоки на финансовом рынке сохранена макросбалансированность. Экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню прошлого года», — подчеркнул Червяков.

Напомним, прогнозы МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, а также Всемирного банка предполагают, что белорусская экономика в 2020 году сократится на 3-4% по сравнению с прошлым годом.

Между тем, правительство рассчитывает, что при благоприятных обстоятельствах ВВП Беларуси в 2020 году не снизится по сравнению с прошлым годом.

«Конечно, задача выйти на стопроцентный рост экономики достаточно напряженная, необходимо изыскать дополнительные ресурсы. На фоне падения экономик наших соседей где на 4%, где на 5%, а где и на 9%, удержать темп в 100%, конечно, сложно, но выполнимо при благоприятном стечении обстоятельств. Правительство настроено эту задачу выполнить», — заявил 2 ноября узкому кругу журналистов премьер-министр Роман Головченко, которого цитировала пресс-служба правительства.