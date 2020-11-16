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В России стартовали продажи Geely Tugella

16.11.2020 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дилеры Geely в России начали принимать заказы на дорогой купе-кроссовер Geely Tugella. В исполнении Flagship данная модель стоит 2 499 990 рублей, сообщает пресс-служба Geely. Это примерно $32 550 по нынешнему курсу.

За эти деньги клиенты получат кроссовер с полностью светодиодной оптикой, функцией автоматического дальнего света, 20-дюймовыми дисками и мн. др. В списке систем безопасности — шесть подушек безопасности, система предупреждения о столкновении, круговой обзор, 8 парктроников и др.

В списке оборудования Geely Tugella имеются система бесключевого доступа в салон, система определения усталости водителя, а также адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости. В салоне водителя и пассажиров порадует атмосферная подсветка и беспроводная зарядка для телефона. Машина построена на платформе Volvo XC40 и оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 238 л. с. (и 350 Н·м). Роль коробки передач исполняет 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Разгон до сотни у такого автомобиля занимает 6,9 секунды.

В России стартовали продажи Geely Tugella

Geely Atlas I Comfort, 2018 г.в., 34 000 км
белый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
37 219 р.
14 500$ / 12 276€
Geely Atlas I Comfort, 2018 г.в., 40 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, передний привод
35 935 р.
14 000$ / 11 852€
Geely Atlas I Luxury, 4WD, 2018 г.в., 20 500 км
серебристый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, полный привод
45 000 р.
17 532$ / 14 842€
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Дилеры Geely в России начали принимать заказы на дорогой купе-кроссовер Geely Tugella. В исполнении Flagship данная модель стоит 2 499 990 рублей, сообщает пресс-служба Geely. Это...
 
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