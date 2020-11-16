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Лукашенко чиновникам: народ хочет перемен, поэтому могу передать вам 70—80% полномочий, обсуждайте, спорьте, рвите рубашки, а президент просто подпишет

16.11.2020 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на совещании по поводу дорожного сбора Александр Лукашенко заявил, что «народ, общество, хочет перемен». Как выход из этого он предложил изменения в Конституцию, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

— Народ, общество, хочет перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в конституцию. Мы с вами недавно договорились, с руководством парламента, что для того чтобы процентов 70-80 передать полномочий президента парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо.

Поэтому те вопросы, которые вы вынесли на сотнях страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе. Правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видят дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти, сельских советов.

Обсуждайте, дебатируйте в парламенте, так, как это принято в цивилизованных странах, депутаты вместе с правительством обсуждают, рвут друг другу галстуки-рубашки, крутят головы. Потом президент подпишет тот закон, который вы примете. Вот и все распределение полномочий в данном вопросе.

Дальше пойдем больше. Я обещаю, что к всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Потому что вопросов острых для общества у нас немного. Мы уже приняли всякие решения. И прекрасно понимаете и знаете, что их принимал в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без решения их страны быть не может, — сказал Лукашенко.

 

 
 
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Сегодня на совещании по поводу дорожного сбора Александр Лукашенко заявил, что «народ, общество, хочет перемен». Как выход из этого он предложил изменения в...
 
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