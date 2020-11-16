Водитель Mercedes сбила трех детей на пешеходном переходе под Минском

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили, что 15 ноября около 14:40 на подъезде от автодороги Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь) к санаторию «Криница» (вблизи агрогородка Ждановичи Минского района) 49-летний водитель Mercedes совершила наезд на трех 8-летних пешеходов — девочку и двух мальчиков.

Водитель двигалась со стороны санатория «Ракета» в направлении агрогородка Ждановичи.

— Она совершила наезд на трех 8-летних пешеходов (девочка и два мальчика), которые в сопровождении тренера переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции.





В результате происшествия дети получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области подготовила соответствующие рекомендации для участников дорожного движения.

— Формально у пешеходов есть преимущество на пешеходном переходе, но это не означает, что следует смело ступать на «зебру» (и тем более на проезжую часть), не оглядевшись по сторонам. Сначала посмотрите налево, затем направо — и только после этого можно идти. Не нужно топтаться у края тротуара и уж тем более стоять к дороге боком или спиной, — рекомендуют в ГАИ пешеходам. — Если заметили, что к переходу на большой скорости приближается автомобиль, лучше пропустите его, особенно когда дело происходит зимой или в дождь. Идеальный вариант — когда вы можете встретиться взглядом с водителем автомобиля, который приближается к переходу. По взгляду или по жесту руки вы поймете, пропустит он вас или нет.





Водителям напоминают, что действия пешеходов иногда непредсказуемы, поэтому ехать необходимо осторожно, всегда нужно быть готовым затормозить в любой момент.

— В темное время перед пешеходным переходом, а также при проезде населенного пункта нужно максимально снизить скорость. Можно подать предупредительный сигнал (переключить свет фар). Проезжать пешеходный переход следует лишь при полной уверенности, что пешеходы вас видят и пропускают, — предупредили в Госавтоинспекции.

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