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Прохожий заметил движущийся по склону холма лес и снял его на видео (видео)
Источник материала: Onliner
Днем в прошлую пятницу один из жителей графства Донегал в Северной Ирландии стал свидетелем необычного происшествия. Прямо мимо него по склону холма проехали в неизвестном направлении несколько деревьев. При этом человеческого присутствия обнаружено не было — лес передвигался самостоятельно. Оказывается, в природе бывает и такое.
Инцидент
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Днем в прошлую пятницу один из жителей графства Донегал в Северной Ирландии стал свидетелем необычного происшествия. Прямо мимо него по склону холма проехали в...
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