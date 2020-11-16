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Прохожий заметил движущийся по склону холма лес и снял его на видео (видео)

16.11.2020 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Днем в прошлую пятницу один из жителей графства Донегал в Северной Ирландии стал свидетелем необычного происшествия. Прямо мимо него по склону холма проехали в неизвестном направлении несколько деревьев. При этом человеческого присутствия обнаружено не было — лес передвигался самостоятельно. Оказывается, в природе бывает и такое.

Инцидент случился на ветряной электростанции Минбог. Местные власти в настоящий момент занимаются расследованием его причин, а также возможными последствиями, оказанными на систему водоснабжения региона. Однако с большой степенью уверенности можно утверждать, что произошло так называемое проскальзывание торфа. Слой торфа с растущими прямо в нем деревьями отправился в путешествие вниз по склону. По сути, произошел своеобразный оползень, который, впрочем, выглядел весьма необычно.

 
 
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Днем в прошлую пятницу один из жителей графства Донегал в Северной Ирландии стал свидетелем необычного происшествия. Прямо мимо него по склону холма проехали в...
 
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