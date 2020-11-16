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Милиция о задержании 45 экскурсантов в Коссово: «Провели спланированный пикет с использованием бело-красно-белых флагов, один из которых — 28 метров»

16.11.2020 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта история случилась в пятницу. Экскурсионный автобус выехал из Солигорска в Коссово. По словам участников, они собирались посетить дворец Пусловских и усадьбу Тадеуша Костюшко. Однако их задержали. В итоге 45 человек до сих пор находятся в Барановичском СИЗО. Сегодня над ними состоится суд.

— Людей было много, 57 человек. Многие были с детьми. Все люди адекватные, интеллигентные, никто в автобусе не выпивал, ничего такого, — рассказали Onliner знакомые экскурсантов. — В 12:00 по всей стране прошла минута молчания в память по Роману Бондаренко. Они остановились в пути, вышли с флагами и помолчали. Ну и сфотографировались. Потом доехали до дворца Пусловских, стали осматривать достопримечательности. Хотели развернуть флаг. Но тут приехали сотрудники милиции, оцепили автобус и задержали какое-то количество людей. Остальных не успели: кто-то в туалет пошел, кто-то еще гулял по усадьбе. Людей до ночи мурыжили, на них составляли протоколы, а уже потом отправили в Барановичи. Сейчас они там. Ждут суда.

За комментарием мы обратились в УВД Брестского облисполкома. В УВД заявили, что экскурсанты устроили пикет.

— В пятницу в Коссово на экскурсию приехал автобус с жителями Минской области, среди которых были жители Солигорска и Солигорского района, — рассказала Onliner официальный представитель УВД Брестской области Наталья Сахарчук. — Они провели спланированный пикет с использованием бело-красно-белых флагов, один из которых составлял 28 метров. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях изначально было задержано 46 человек. Одного из них, 14-летнего парня, мы передали в руки его маме, которой пришлось приехать забирать его из Минской области. Составлены административные протоколы. В настоящее время они все водворены в Барановичский СИЗО.

 
 
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Эта история случилась в пятницу. Экскурсионный автобус выехал из Солигорска в Коссово. По словам участников, они собирались посетить дворец Пусловских и усадьбу...
 
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