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Конституционной реформы в Беларуси не будет? Лукашенко сделал неожиданное заявление

16.11.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: eer.ru

На совещании 16 ноября Александр Лукашенко заявил о том, что "ломать" Конституцию в Беларуси нет необходимости: 70-80% президентских полномочий могут быть переданы парламенту и правительству и без конституционной реформы.

«Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого — изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70–80 % полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства», - заявил Лукашенко. Фрагмент видеозаписи выступления опубликовал телеграмм-канал «Пул Первого».

«Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти, сельских советов обсуждайте и дебатируйте в парламенте, так, как это принято в цивилизованных странах — депутаты вместе с правительством это обсуждают, рвут друг другу галстуки, рубашки, крутят головы… Потом президент подпишет закон, который вы примете, вот и все», — сказал Лукашенко.

Далее Лукашенко пообещал на Всебелорусском собрании «распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности».

«Потому что вопросов острых для общества у нас не много, - уверен Лукашенко. - Мы уже приняли всякие решения. Принимал в основном президент, подставляя себя под острую критику общества».

Напомним, что в Беларуси идет работа по обновлению Конституции: принимаются в том числе пожелания от граждан. Белорусские власти в сентябре уже представили проект Основного закона на рассмотрение России и ОБСЕ.  Предлагалось принять новый вариант Конституции  до 2022 года, а затем провести президентские и парламентские перевыборы. 

 
 
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На совещании 16 ноября Александр Лукашенко заявил о том, что "ломать" Конституцию в Беларуси нет необходимости: 70-80% президентских полномочий могут быть переданы...
 
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