Латушко: Не менее 43 беларусов оказались заложниками силовиков

Источник материала: АФН

Как минимум 43 жителя Минска оказались заложниками правоохранительных органов и обратились с просьбой о помощи к местным жителям, которые укрыли х в своих квартирах. Некоторым пришлось провести ночь в подвалах домов, чтобы избежать насилия со стороны силовиков.

Лишь утром, примерно около 9-30 утра скрывавшиеся в квартирах жители Минска смогли покинуть убежище и благополучно выбраться из района площади Перемен.

Как сообщил Павел Латушко, Народное антикризисное управление подготовило план эвакуации по просьбе заложников, однако для уменьшения рисков он был отложен на утро.

«Ночью НАУ проинформировал дипломатический корпус ЕС, сейчас началось экстренное совещание послов ЕС в Минске. НАУ внес свои предложения для ЕС о возможной реакции: расширение персональных санкций, экономических санкций против тех, кто поддерживает режим, создание международной миссии высокого уровня по Беларуси и ряд других. В эту ночь задержанных мирных граждан содержали в настоящем плену, зверски издевались. Говорящим на беларуском языке ставили метки на лицо», - заявил Латушко.

«Все это – уже не просто преступления, это фактический государственный террор и геноцид в XXI веке», - подчеркнул он.

«Нельзя отступать! У нас нет другого выхода… Нам надо стать решительнее – и мы станем. Мы не остановимся. Но бесценная жизнь беларуса никогда не будет для нас средством к достижению цели», - заключил Латушко.