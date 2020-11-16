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СМИ: ЕС рассмотрит в четверг уже третий пакет санкций против режима Лукашенко
Источник материала: Партизан
Убийство Романа Бондаренко ускорило процесс.
Совет Евросоюза по иностранным делам может дать ход третьему пакету санкций на видеоконференции 19 ноября, сообщил европейский обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рихард Юзвяк.
"Убийство Бондаренко ускорило процесс", - написал он в твиттере, передает
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Убийство Романа Бондаренко ускорило процесс.
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