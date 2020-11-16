ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: ЕС рассмотрит в четверг уже третий пакет санкций против режима Лукашенко

16.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Убийство Романа Бондаренко ускорило процесс.



Совет Евросоюза по иностранным делам может дать ход третьему пакету санкций на видеоконференции 19 ноября, сообщил европейский обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рихард Юзвяк.

"Убийство Бондаренко ускорило процесс", - написал он в твиттере, передает Свабода
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Конституционной реформы в Беларуси не будет? Лукашенко сделал неожиданное заявление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика