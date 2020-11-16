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Карбалевич: Лукашенко планирует сбежать в Россию. А куда побегут омоновцы?

16.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко рассказал, куда он собирается сбежать от народного гнева после ухода со своего поста.



"Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать", - сказал он журналистам 13 ноября.

И это понятно. В Беларуси ему жизни не будет. Ведь никакие гарантии, даже конституционные, не помогут. 

Причем, даже его преемник первое, что сделает, это сдаст своего бывшего патрона. Как это сделали политические потомки Сталина после его смерти. Ведь 

политическое наследие Лукашенко стало таким одиозным, что любой (подчеркиваю, любой) новый правитель Беларуси, даже назначенный им самим, будет стремиться избавиться от него.

Но у меня вопрос. А куда собираются бежать милицейские генералы, да и просто рядовые омоновцы? Или они думают, что Путин и для них приготовил домик в Ростове? Напрасно.
 
 
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Лукашенко рассказал, куда он собирается сбежать от народного гнева после ухода со своего поста.
 
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