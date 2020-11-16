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В Бресте хотят воссоздать здание городской думы, которое разрушили в Первую мировую
Источник материала: Tut.by
В Бресте выставили на аукцион право проектирования и строительства здания по адресу Буденного, 26. По условиям торгов, победитель должен будет воссоздать архитектуру исторического здания городской Думы, сообщает портал
Аукцион пройдет 3 декабря. Начальная цена лота 58,2 тысячи рублей. В новом здании разместится центр досуга с объектом общепита. Срок аренды — 50 лет.
Победитель аукциона должен будет воссоздать внешний вид исторического здания бывшей городской Думы. Для этого необходимо снести постройки, которые находятся на участке.
Старое здание думы на углу нынешних улиц Буденного и 17 Сентября было разрушено во время Первой мировой войны. Затем на участке располагалась пожарная часть.
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Для этого нужно снести постройки, которые находятся на участке.
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