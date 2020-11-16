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На совещании у Лукашенко обсуждали «дорожный налог». Окончательное решение не принято
Источник материала: Tut.by
Сегодня во Дворце независимости
— К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали около 10 миллиардов рублей, — аргументировал необходимость налога Александр Лукашенко. — Но, в отличие от соседних стран, даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковых автомобилей.
По его словам, автомобилисты отлично понимают: чтобы ездить по хорошим дорогам, нужны деньги на их содержание.
— Как вы мне докладываете, изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты, — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, пошлина за допуск к участию в дорожном движении была введена в 2014 году. Сейчас водители должны уплачивать ее одновременно с прохождением техосмотра. В итоге, из-за того, что людям нужно сразу платить довольно большие суммы (например, за новые авто нужно вносить деньги сразу за два года) многие просто начали игнорировать процедуру прохождения техосмотра.
Власти неоднократно пытались решить эту проблему и пересмотреть схему уплаты сбора, однако до сих пор ничего не изменилось. Сначала автомобилисты ждали решения
В марте 2020 года министр транспорта
Затем к теме сбора за дороги вернулись уже почти перед выборами. В июльском
В сентябре заместитель министра финансов Дмитрий Кийко
Стоит сказать, что именно из-за привязки госпошлины к техосмотру
Правда, и сегодня никакого решения по дорожному налогу принято не было.
— Сегодня мы не будем рассматривать никаких подходов к совершенствованию этого порядка, как и ряд вопросов, вытекающих из подобных тем, — подчеркнул Александр Лукашенко. Определиться с механизмом уплаты дорожного сбора поручено на уровне парламента и правительства.
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Определиться с механизмом уплаты дорожного сбора поручено на уровне парламента и правительства.
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