В работе мобильного приложения Альфа-Банка наблюдаются сбои

Источник материала: Tut.by

В работе мобильного приложения Альфа-Банка InSync наблюдаются сбои. В банке сообщили, что технические специалисты занимаются проблемой, а клиентам рекомендовали воспользоваться мобильным приложением чуть позже.

«В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе приложения. Уже занимаемся устранением, приносим извинения за неудобства! Попробуйте войти позже», — сообщили в банке.

Клиентам при попытке войти мобильное приложение выдает сообщение, что нет подключения к интернету. Позднее вместо этого сообщения стало появляться другое: «InSync временно недоступен. С 13.00 до 13.20 16 ноября проводятся технологические работы».

У некоторых клиентов банка также наблюдаются сбои в работе «Альфа-Клика».