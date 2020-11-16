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В работе мобильного приложения Альфа-Банка наблюдаются сбои

16.11.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе мобильного приложения Альфа-Банка InSync наблюдаются сбои. В банке сообщили, что технические специалисты занимаются проблемой, а клиентам рекомендовали воспользоваться мобильным приложением чуть позже.

«В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе приложения. Уже занимаемся устранением, приносим извинения за неудобства! Попробуйте войти позже», — сообщили в банке.

Клиентам при попытке войти мобильное приложение выдает сообщение, что нет подключения к интернету. Позднее вместо этого сообщения стало появляться другое: «InSync временно недоступен. С 13.00 до 13.20 16 ноября проводятся технологические работы».

У некоторых клиентов банка также наблюдаются сбои в работе «Альфа-Клика».

 
 
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В банке сообщили, что технические специалисты занимаются проблемой, а клиентам рекомендовали воспользоваться мобильным приложением чуть позже.
 
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