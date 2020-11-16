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На трассе в Минской области Volkswagen насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Минской области,
Происшествие случилось вечером 14 ноября. Установлено, что 19-летний водитель Volkswagen Golf двигался по трассе Кучино — Любань — Ветчин и при встречном разъезде сбил неустановленного велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, где позже умер.
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Происшествие случилось вечером 14 ноября.
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