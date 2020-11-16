На трассе в Минской области Volkswagen насмерть сбил велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Минской области, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось вечером 14 ноября. Установлено, что 19-летний водитель Volkswagen Golf двигался по трассе Кучино — Любань — Ветчин и при встречном разъезде сбил неустановленного велосипедиста, который ехал в попутном направлении.





В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, где позже умер.