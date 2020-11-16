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Белорусские ученые создали «фонд солидарности» с вакансиями для коллег, которые потеряли работу
Источник материала: Tut.by
Белорусские ученые организовали
Как рассказал создатель
— Фонд основали совсем недавно, — говорит наш собеседник. — Причина — отсутствие центра координации в научном сообществе, через который можно было бы связывать, например, диаспоры и репрессированных сотрудников. Предложения выбираются исходя из специфики научной деятельности («сортировщики» — практикующие исследователи в разных областях знаний).
Над каналом сейчас работают пять волонтеров. Создатель инициативы также добавляет, что пока в НАН Беларуси идет аттестация, потерявших работу — «около десятка», они в первую очередь уведомляются о появляющихся вариантах. Но, по его мнению, в ближайшее время количество уволенных или уволившихся «по собственному желанию» увеличится и, скорее всего, работы прибавится.
Самый оперативный вариант для слежения за вакансиями — это канал в
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