Белорусские ученые создали «фонд солидарности» с вакансиями для коллег, которые потеряли работу

Источник материала: Tut.by

Белорусские ученые организовали фонд солидарности , который аккумулирует информацию о вакансиях, в том числе и зарубежных, для потерявших работу исследователей, сотрудников НАН РБ и вузов.



Акция возле Президиума НАН РБ 17 августа. Фото: Вадим Сугак

Как рассказал создатель публичного канала «Фонд солидарности беларуских ученых и исследователей», эта инициатива возникла после неоднократных обращений представителей диаспор и зарубежных вузов с вопросом вроде «куда написать о наличии вакансий».

— Фонд основали совсем недавно, — говорит наш собеседник. — Причина — отсутствие центра координации в научном сообществе, через который можно было бы связывать, например, диаспоры и репрессированных сотрудников. Предложения выбираются исходя из специфики научной деятельности («сортировщики» — практикующие исследователи в разных областях знаний).

Над каналом сейчас работают пять волонтеров. Создатель инициативы также добавляет, что пока в НАН Беларуси идет аттестация, потерявших работу — «около десятка», они в первую очередь уведомляются о появляющихся вариантах. Но, по его мнению, в ближайшее время количество уволенных или уволившихся «по собственному желанию» увеличится и, скорее всего, работы прибавится.

Самый оперативный вариант для слежения за вакансиями — это канал в Telegram (например, там можно найти информацию о вакансиях в Швейцарии, Польше или Чехии). А для предложений сотрудничества удобнее писать в Facebook и

Linkedin .