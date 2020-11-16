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МАРТ: продавец не имеет права уменьшать гарантийный срок на товар
Источник материала: Навiны
Продавец не вправе устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньшей продолжительности, чем гарантийный срок, который установил изготовитель.
На это обращает внимание МАРТ в целях защиты прав потребителей, а также для предупреждения нарушений продавцами законодательства о защите прав потребителей.
Вместе с тем продавец вправе установить на товар дополнительный гарантийный срок сверх гарантийного срока, который предусмотрен законом и установлен изготовителем или поставщиком.
МАРТ предупреждает, что уменьшение гарантийного срока на товар является нарушением законодательства о защите прав потребителей, за которое продавцы понесут административную ответственность.
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Продавец не вправе устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньшей продолжительности, чем гарантийный срок, который установил изготовитель.
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