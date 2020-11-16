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МАРТ: продавец не имеет права уменьшать гарантийный срок на товар

16.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Продавец не вправе устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньшей продолжительности, чем гарантийный срок, который установил изготовитель.

МАРТ: продавец не имеет права уменьшать гарантийный срок на товар

На это обращает внимание МАРТ в целях защиты прав потребителей, а также для предупреждения нарушений продавцами законодательства о защите прав потребителей.

Вместе с тем продавец вправе установить на товар дополнительный гарантийный срок сверх гарантийного срока, который предусмотрен законом и установлен изготовителем или поставщиком.

МАРТ предупреждает, что уменьшение гарантийного срока на товар является нарушением законодательства о защите прав потребителей, за которое продавцы понесут административную ответственность.

 
 
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Продавец не вправе устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньшей продолжительности, чем гарантийный срок, который установил изготовитель.
 
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