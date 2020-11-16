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По полочкам. Как студентам защититься от угроз администрации вуза

16.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По полочкам. Как студентам защититься от угроз администрации вуза

 

1. Почему мы об этом говорим?

Администрации белорусских вузов наказывают студентов за то, что они участвуют в мирных гражданских акциях. В этой ситуации студентам важно уметь правильно отстаивать и защищать свои права.

2. Как реагировать на угрозы администрации?

Снимайте или записывайте на диктофон все угрозы и оскорбления. Кроме того, предупреждайте администрацию о том, что напишете заявления в милицию или Минобразования. Если дело дойдет до этого, указывайте в заявлении, что вашей жизни и здоровью угрожают, или сообщайте, что лицо не соответствует занимаемой должности из-за использования нелитературной (нецензурной) лексики. 
Но главное, во всем действуйте сообща. Так, хороший пример подали ребята из МГЛУ: они издали свой «приказ», где четко объяснили, почему студенческие акции должны быть разрешены.

3. Я выхожу на акцию во время пары. Чем мне это грозит?

Если вас нет на паре, но сами вы где-то в университете, это все равно пропуск занятий. За пропуск можно получить замечание или выговор. Если у вас больше 10 часов пропусков без уважительной причины, вас могут лишить стипендии в следующем месяце. Если прогулы систематические, может дойти до отчисления. Поэтому проводить посиделки с друзьями лучше на перерывах.

4. Меня заставляют подписывать непонятные бумаги. Что делать?

Все бумаги, которые не относятся к правилам внутреннего распорядка и организации образовательного процесса, вы можете игнорировать.
Во-первых, правила внутреннего распорядка действуют вне зависимости от того, поставили студенты подписи под ними или нет. Во-вторых, выход на воскресный марш или обсуждение ситуации в стране не касается администрации.

5. Просят написать объяснительную за участие в чаепитии на ступеньках. Что делать?

Писать объяснительную — это ваше право, а не обязанность. Если вы все-таки решили писать объяснительную, расскажите в ней, что ни в какой акции не участвовали, а просто отдыхали на перерыве с друзьями. Добавьте, что ваши посиделки — это отдых в свободное от учебы время, и они никак не мешают ни другим студентам, ни работникам университета, ни учебному процессу.

6. Написал объяснительную под давлением, хочу отказаться от нее. Так можно?

Есть два решения. Первый — составить заявление на имя человека, которому вы писали объяснительную, и отказаться от прежних пояснений. Второй способ — лично встретиться с ректором и сказать, что хотите дать новые объяснения, поскольку первоначальные факты не соответствуют действительности — вы находились под давлением. 
Рекомендуем давать новые объяснения в письменной форме, чтобы администрация не смогла их проигнорировать.

7. Что вообще такое «дисциплинарное взыскание»?

Это наказание за нарушение студентом своих обязанностей. Взыскания могут быть трех видов — замечание, выговор или отчисление. Сделать замечание либо объявить выговор могут, например, за опоздание на занятие или нарушение дисциплины на паре.

8. Кто решает, какое дисциплинарное взыскание применить?

Это право есть только у руководителя университета. Сообщить же о том, что студент допустил нарушение, может любой сотрудник вуза — от вахтера до преподавателя, или другой студент. После того, как руководитель вуза узнал о нарушении, он решает, стоит ли привлекать студента к дисциплинарной ответственности и какое конкретно взыскание наложить. При выборе меры должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, а еще причины и обстоятельства, при которых он совершен.

9. Как оформляется это взыскание?

Руководитель университета издает приказ, с которым вас должны ознакомить в течение трех дней. Вы можете отказаться ставить свою подпись в приказе. Но если подписываете документ, обязательно ставьте рядом с подписью полную дату и пишите цифры прописью. Ни разу не видели приказ — считайте, дисциплинарного взыскания нет.

10. А если мне сделали устное замечание?

В этом случае будет считаться, что вы не привлекались к дисциплинарной ответственности. Устные замечания не имеют юридической силы. Поэтому нельзя отчислить за два и более замечания, если они не были оформлены письменно.

11. Я могу обжаловать решение о дисциплинарном взыскании? 

У вас есть месяц на это. Для начала скачайте и заполните шаблон жалобы. Затем приложите к жалобе приказ о применении дисциплинарного взыскания и направьте эти документы в вышестоящую организацию или в суд.
Чаще всего вышестоящая организация — это Минобразования. Но не всегда. Например, Академия МВД и Могилевский институт МВД подчиняются Министерству внутренних дел, а Белорусская госакадемия искусств — Министерству культуры.
Гарантий, что вам отменят выговор или восстановят на учебе, нет. Но работы чиновникам Минобразования и администрации университета вы точно добавите.

12. Что, находясь в вузе, я могу сделать не так, за что меня могут привлечь к административной или уголовной ответственности?

Есть несколько оснований. Приведем наиболее актуальные. 
Первое — за несогласованные собрания и митинги в вузе вас могут привлечь к административной ответственности (статья 23.34 КоАП). Второе — за пост, репост в соцсети экстремистских материалов, публичные призывы к свержению власти (статья 17.11 КоАП). 
Третье — оскорбление представителей власти (статья 23.5 КоАП), к примеру, милиционера или сотрудника ГАИ. При этом публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей может обернуться уголовной ответственностью (статья 369 УК). 
«Уголовка» предусмотрена также за публичное оскорбление (статья 368 УК) и за клевету (статья 367 УК) в отношении президента, в том числе в интернете.
Четвертое — использование государственного флага, герба и гимна с нарушением закона (статья 23.85 КоАП). А за надругательство над этими символами предусмотрена уголовная ответственность (статья 370 УК). Например, если вы сорвете герб или флаг, повредите либо уничтожите их, станете пародировать слова гимна.
Если в отношении вас вынесли постановление об административном правонарушении, его тоже можно обжаловать.

13. У кого я могу получить помощь в защите своих прав?

В этом вам всегда помогут эксперты информационного центра помощи пострадавшим Probono.by и специалисты независимого сообщества «Честные люди».
Так, у сообщества «Честные люди» есть проект «Честный университет», который поддерживает протестное движение в белорусских университетах и объединяет активистов более 15 вузов. Команда «Честного университета» подбирает отчисленным международные программы или находит работу, выселенным из общежитий собирает деньги на аренду жилья, при необходимости оплачивает штрафы, оказывает юридическую поддержку и даже помогает выехать за границу, чтобы избежать преследования по политическим мотивам.

 

По полочкам. Как студентам защититься от угроз администрации вуза

 

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Студентам важно помнить, что отстаивать свои права не всегда легко. Но если этого не делать, тогда нынешние администрации вузов будут и дальше безнаказанно...
 
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