По полочкам. Как студентам защититься от угроз администрации вуза

1. Почему мы об этом говорим? Администрации белорусских вузов наказывают студентов за то, что они участвуют в мирных гражданских акциях. В этой ситуации студентам важно уметь правильно отстаивать и защищать свои права. 2. Как реагировать на угрозы администрации? Снимайте или записывайте на диктофон все угрозы и оскорбления. Кроме того, предупреждайте администрацию о том, что напишете заявления в милицию или Минобразования. Если дело дойдет до этого, указывайте в заявлении, что вашей жизни и здоровью угрожают, или сообщайте, что лицо не соответствует занимаемой должности из-за использования нелитературной (нецензурной) лексики.

Но главное, во всем действуйте сообща. Так, хороший пример подали ребята из МГЛУ: они издали свой «приказ», где четко объяснили, почему студенческие акции должны быть разрешены. 3. Я выхожу на акцию во время пары. Чем мне это грозит? Если вас нет на паре, но сами вы где-то в университете, это все равно пропуск занятий. За пропуск можно получить замечание или выговор. Если у вас больше 10 часов пропусков без уважительной причины, вас могут лишить стипендии в следующем месяце. Если прогулы систематические, может дойти до отчисления. Поэтому проводить посиделки с друзьями лучше на перерывах. 4. Меня заставляют подписывать непонятные бумаги. Что делать? Все бумаги, которые не относятся к правилам внутреннего распорядка и организации образовательного процесса, вы можете игнорировать.

Во-первых, правила внутреннего распорядка действуют вне зависимости от того, поставили студенты подписи под ними или нет. Во-вторых, выход на воскресный марш или обсуждение ситуации в стране не касается администрации. 5. Просят написать объяснительную за участие в чаепитии на ступеньках. Что делать? Писать объяснительную — это ваше право, а не обязанность. Если вы все-таки решили писать объяснительную, расскажите в ней, что ни в какой акции не участвовали, а просто отдыхали на перерыве с друзьями. Добавьте, что ваши посиделки — это отдых в свободное от учебы время, и они никак не мешают ни другим студентам, ни работникам университета, ни учебному процессу. 6. Написал объяснительную под давлением, хочу отказаться от нее. Так можно? Есть два решения. Первый — составить заявление на имя человека, которому вы писали объяснительную, и отказаться от прежних пояснений. Второй способ — лично встретиться с ректором и сказать, что хотите дать новые объяснения, поскольку первоначальные факты не соответствуют действительности — вы находились под давлением.

Рекомендуем давать новые объяснения в письменной форме, чтобы администрация не смогла их проигнорировать. 7. Что вообще такое «дисциплинарное взыскание»? Это наказание за нарушение студентом своих обязанностей. Взыскания могут быть трех видов — замечание, выговор или отчисление. Сделать замечание либо объявить выговор могут, например, за опоздание на занятие или нарушение дисциплины на паре. 8. Кто решает, какое дисциплинарное взыскание применить? Это право есть только у руководителя университета. Сообщить же о том, что студент допустил нарушение, может любой сотрудник вуза — от вахтера до преподавателя, или другой студент. После того, как руководитель вуза узнал о нарушении, он решает, стоит ли привлекать студента к дисциплинарной ответственности и какое конкретно взыскание наложить. При выборе меры должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, а еще причины и обстоятельства, при которых он совершен. 9. Как оформляется это взыскание? Руководитель университета издает приказ, с которым вас должны ознакомить в течение трех дней. Вы можете отказаться ставить свою подпись в приказе. Но если подписываете документ, обязательно ставьте рядом с подписью полную дату и пишите цифры прописью. Ни разу не видели приказ — считайте, дисциплинарного взыскания нет. 10. А если мне сделали устное замечание? В этом случае будет считаться, что вы не привлекались к дисциплинарной ответственности. Устные замечания не имеют юридической силы. Поэтому нельзя отчислить за два и более замечания, если они не были оформлены письменно. 11. Я могу обжаловать решение о дисциплинарном взыскании? У вас есть месяц на это. Для начала скачайте и заполните шаблон жалобы . Затем приложите к жалобе приказ о применении дисциплинарного взыскания и направьте эти документы в вышестоящую организацию или в суд.

Чаще всего вышестоящая организация — это Минобразования. Но не всегда. Например, Академия МВД и Могилевский институт МВД подчиняются Министерству внутренних дел, а Белорусская госакадемия искусств — Министерству культуры.

Гарантий, что вам отменят выговор или восстановят на учебе, нет. Но работы чиновникам Минобразования и администрации университета вы точно добавите. 12. Что, находясь в вузе, я могу сделать не так, за что меня могут привлечь к административной или уголовной ответственности? Есть несколько оснований. Приведем наиболее актуальные.

Первое — за несогласованные собрания и митинги в вузе вас могут привлечь к административной ответственности (статья 23.34 КоАП ). Второе — за пост, репост в соцсети экстремистских материалов , публичные призывы к свержению власти (статья 17.11 КоАП).

Третье — оскорбление представителей власти (статья 23.5 КоАП), к примеру, милиционера или сотрудника ГАИ. При этом публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей может обернуться уголовной ответственностью (статья 369 УК ).

«Уголовка» предусмотрена также за публичное оскорбление (статья 368 УК) и за клевету (статья 367 УК) в отношении президента, в том числе в интернете.

Четвертое — использование государственного флага, герба и гимна с нарушением закона (статья 23.85 КоАП). А за надругательство над этими символами предусмотрена уголовная ответственность (статья 370 УК). Например, если вы сорвете герб или флаг, повредите либо уничтожите их, станете пародировать слова гимна.

Если в отношении вас вынесли постановление об административном правонарушении, его тоже можно обжаловать . 13. У кого я могу получить помощь в защите своих прав? В этом вам всегда помогут эксперты информационного центра помощи пострадавшим Probono.by и специалисты независимого сообщества «Честные люди» .

Так, у сообщества «Честные люди» есть проект «Честный университет» , который поддерживает протестное движение в белорусских университетах и объединяет активистов более 15 вузов. Команда «Честного университета» подбирает отчисленным международные программы или находит работу, выселенным из общежитий собирает деньги на аренду жилья, при необходимости оплачивает штрафы, оказывает юридическую поддержку и даже помогает выехать за границу, чтобы избежать преследования по политическим мотивам.