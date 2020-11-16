ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В это сложное время, когда насилие и жестокость — это норма, а честь ничего не значит, очень важно не сдаваться»

16.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности, трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя обратилась к соотечественникам.

«В это сложное время, когда насилие и жестокость — это норма, а честь ничего не значит, очень важно не сдаваться»

По словам прославленной пловчихи, «в это сложное время для Беларуси, когда наших близких сажают в тюрьмы, когда наших знакомых увольняют с работ и выгоняют из национальных команд за их гражданскую позицию, когда насилие и жестокость — это норма, а честь и достоинство ничего не значит, очень важно не сдаваться и не опускать руки!»

Герасименя уверена, что находящиеся сейчас за решеткой ее друзья Ольга Хижинкова, Иван Ганин и Андрей Кравченко не пали духом: «Их не сломить и нас тоже не сломать».

Она, сообщает БФСС, призвала белорусов бороться до конца, чтобы «смерти Романа Бондаренко, Александра Тарайковского и других ребят были не напрасны! До самой победы!»

Напомним, накануне почти по всей Беларуси прошли акции памяти Романа Бондаренко (Марш смелых) прошли 15 ноября в Минске, во всех областных центрах и ряде райцентров. По данным правозащитников на 02.30, задержано не менее 1127 человек.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Белорусского фонда спортивной солидарности, трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя обратилась к соотечественникам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уметь достойно проигрывать: Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика