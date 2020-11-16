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В Беларуси покажут лучшие короткометражки «Оскара»

16.11.2020 13:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В белорусских кинотеатрах 19 ноября стартует фестиваль Oscar Shorts 2020 Live Action, в рамках которого будут показывать сборник лучших короткометражных игровых лент. В альманах попали пять фильмов, номинанты и обладатели премии «Оскар». Каждый из них идет по 15—25 минут, а общий хронометраж составляет 104 минуты.

Вот картины, которые можно будет посмотреть на Oscar Shorts 2020 Live Action:

«Футбольный клуб Нефты» 

2018 год, Франция, Тунис, 17 минут.

Двое молодых братьев натыкаются на осла в пустыне. Странно, но осел носит наушники поверх ушей.

«Окно напротив»

2019 год, США, 20 минут.

Молодая мама Алли разочаровывается в своей повседневной рутине и в своем муже. Но ее быт снова оживляется, когда двое двадцатилетних молодых людей перебираются жить в квартиру напротив ее дома и она наблюдает за всем происходящим в их квартире.

«Сария»

2019 год, США, 22 минуты.

История двух неразлучных сестер-сирот, которые борются с ежедневным насилием и трудностями в гватемальском приюте. Фильм расскажет о трагическом событии, которое произошло в 2017 году и унесло 41 жизнь.

«Братство»

2018 год, Канада, Тунис, Катар, Швеция, 25 минут.

Мохамед — черствый по характеру пастух, который живет в сельской местности Туниса со своей женой и детьми. Однажды из длительной поездки возвращается его старший сын вместе со своей таинственной женой.

«Сестра»

2018 год, Бельгия, 16 минут.

Ночь. Машина. Али попадает в беду. Чтобы спастись, она должна сделать самый важный звонок в своей жизни.

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В белорусских кинотеатрах 19 ноября стартует фестиваль Oscar Shorts 2020 Live Action, в рамках которого будут показывать сборник лучших короткометражных игровых лент. В...
 
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