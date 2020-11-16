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Видео: на проспекте Дзержинского автомобиль по странной траектории въехал в ограждение и опрокинулся (видео)

16.11.2020 13:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На нашем форуме пользователь с ником Hochunishka опубликовал видео, на которое попал момент дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня на проспекте Дзержинского в Минске. Опрокинулся автомобиль. До этого он по странной траектории въехал в ограждение.

ДТП случилось сегодня после полудня в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Алибегова. Автомобиль, который двигался по проспекту со стороны улицы Гурского в направлении улицы Голубева, вначале ехал впритирку с бордюром, затем наехал на ограждение и опрокинулся.

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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На нашем форуме пользователь с ником Hochunishka опубликовал видео, на которое попал момент дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня на проспекте...
 
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