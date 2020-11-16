|
Видео: на проспекте Дзержинского автомобиль по странной траектории въехал в ограждение и опрокинулся (видео)
Источник материала: Onliner
На нашем форуме пользователь с ником Hochunishka опубликовал видео, на которое попал момент дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня на проспекте Дзержинского в Минске. Опрокинулся автомобиль. До этого он по странной траектории въехал в ограждение.
ДТП случилось сегодня после полудня в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Алибегова. Автомобиль, который двигался по проспекту со стороны улицы Гурского в направлении улицы Голубева, вначале ехал впритирку с бордюром, затем наехал на ограждение и опрокинулся.
(будет дополнено)
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео: на проспекте Дзержинского автомобиль по странной траектории въехал в ограждение и опрокинулся (видео)
На нашем форуме пользователь с ником Hochunishka опубликовал видео, на которое попал момент дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня на проспекте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)