Видео: на проспекте Дзержинского автомобиль по странной траектории въехал в ограждение и опрокинулся (видео)

Источник материала: Onliner

На нашем форуме пользователь с ником Hochunishka опубликовал видео, на которое попал момент дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня на проспекте Дзержинского в Минске. Опрокинулся автомобиль. До этого он по странной траектории въехал в ограждение.

ДТП случилось сегодня после полудня в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Алибегова. Автомобиль, который двигался по проспекту со стороны улицы Гурского в направлении улицы Голубева, вначале ехал впритирку с бордюром, затем наехал на ограждение и опрокинулся.

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .