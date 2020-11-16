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Лукашенко о дорожном сборе: «Софинансирование ремонта дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты»

16.11.2020 13:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на совещании у Александра Лукашенко обсуждали совершенствование взимания платы за допуск к дорожному движению. Он напомнил: цель взимания госпошлины — привлечь всех пользователей дорог к финансированию их содержания. По его словам, проблема в механизме уплаты.

Общая протяженность дорожной сети в Беларуси достигает почти 90 тыс. км, а плотность — одна из самых высоких в СНГ. «К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали больше 10 миллиардов рублей, — заметил Лукашенко. — Но в отличие от соседних стран, даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковушек».

В Беларуси зарегистрировано более 4,5 млн транспортных средств. Как отметил Александр Лукашенко, в созданных условиях автомобилисты отлично понимают: чтобы ездить по хорошим дорогам, нужны деньги на их содержание. «Как вы мне докладываете (правительство прежде всего), изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты», — цитирует его пресс-служба.

По словам Лукашенко, люди считают, что характер взимания этой пошлины не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит, и частоту эксплуатации дорог. Иными словами, одинаково платит и тот, кто наматывает десятки тысяч километров в год, и пенсионер, который в сезон раз в неделю ездит на дачу.

 
 
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Сегодня на совещании у Александра Лукашенко обсуждали совершенствование взимания платы за допуск к дорожному движению. Он напомнил: цель взимания госпошлины —...
 
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