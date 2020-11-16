Сотый день протестов. РНПЦ «Мать и дитя» не продлил контракт детскому реаниматологу Андрею Витушко, студенты вышли на акцию солидарности

Источник материала: Onliner

Итак, этот понедельник стал круглой датой протестов. Уже сотый день белорусы активно высказывают свое мнение по поводу происходящего в стране. Впрочем, даже сейчас политических событий не становится меньше. Сегодня стало известно о непродлении контракта Андрею Витушко, детскому реаниматологу с почти 20-летним стажем, студенты вышли на акции солидарности, а читатели поделились видео с силовиками на Пушкинской. О том, что происходит в стране, рассказываем в нашей очередной хронике.

Появилось видео, на котором силовик подбрасывает ногами цветы возле мемориала Тарайковского

Сегодня читатели прислали в редакцию видео, снятое во время воскресного разгона протестующих. На нем видно, как один из силовиков бежит по цветам у мемориала Тарайковского и подбрасывает их ногами.

Детскому реаниматологу с 20-летним стажем Андрею Витушко не продлили контракт

Сегодня супруга Андрея Витушко, детского реаниматолога с почти 20-летним стажем, кандидата медицинских наук и врача высшей категории, сообщила: мужу не продлили контракт. Срок его действия истекает в декабре. Андрей и Кристина Витушко были задержаны в первые послевыборные дни и провели по несколько суток на Окрестина.

«„У нас много врачей“, — заявил окрестинский вертухай, когда несколько десятков заключенных, рискуя быть снова избитыми, пытались объяснить абсурдность задержания Андрея Витушко. Десятки, если не сотни коллег и пациентов устроили в августе стихийные митинги в поддержку. Коллеги в больнице сказали, что не пойдут на работу, если Андрея уволят. И не уволили. Тогда не уволили. Посмотрели срок окончания контракта и решили просто подождать», — написала Кристина Витушко в своем Facebook.

По ее словам, уведомление детскому реаниматологу отправили по почте, а сегодня в 7 утра после смены пришли убедиться, что все подписал.

«Срок действия контракта истекает в середине декабря. Впервые наше Рождество и Новый год не украдут дежурства. Что ж: всем, кто любит апеллировать к клятве Гиппократа, я могу порекомендовать одно: подумайте о проклятии Гиппократа. И будьте здоровы», — так завершила Кристина Витушко свой пост.

Андрей и Кристина Витушко были задержаны 10 августа, когда приехали к Центральному РУВД, чтобы найти своего несовершеннолетнего сына. Тогда их тоже задержали и отправили на Окрестина. Кристина провела в ЦИП чуть более двух суток, Андрей — более трех.

В отделе кадров РНПЦ «Мать и дитя» журналисту Onliner не рассказали о причине непродления контракта с реаниматологом: отправили к директору, но его нет на месте. Как только нам удастся получить комментарий от администрации РНПЦ, он появится здесь.

Студенты МГЛУ вышли на акцию солидарности

Сегодня в фойе университета студенты МГЛУ собрались на традиционную акцию солидарности. Вот как она выглядит.





(будет дополнено)