Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест

Источник материала: Onliner

В каждом обществе существуют собственные стандарты красоты, и кому-то извне они могут показаться странными, чрезмерными и какими угодно еще. Тем не менее, судить не стоит, ведь то, что кажется нормальным вам, может видеться ненормальным другим. И наоборот. В любом случае популярный визажист из Косово по имени Arber Bytygi продолжает нести прекрасное в этот мир.

За прошедшее время у него появились новые работы, которые он выкладывает в соцсетях. Одним из направлений деятельности визажиста является подготовка невест к празднику.



Визажист старается следовать наиболее актуальным трендам



Однако не отказывается и от бессмертной классики



Работы Arber Bytygi имеют свою неповторимую изюминку, которую он вкладывает в каждый свой шедевр



Впрочем, иногда (очень редко) заметно злоупотребление «фотошопом»



Тем не менее, каждая клиентка визажиста не похожа ни на одну предыдущую



Arber Bytygi умело подчеркивает плюсы и затеняет минусы







Естественную красоту визажист старается скрыть, показав внутренний свет



Не все хвалят Arber Bytygi, кто-то говорит: «Что-то не то с этими фотографиями»







Кто-то уверен, что к реальности эти фото имеют мало отношения. Наверняка, так думают те, кто сам не смыслит в макияже







В любом случае подписчиков у Arber Bytygi в соцсетях хоть отбавляй, его работы регулярно появляются в различных подборках







