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Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест

16.11.2020 13:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В каждом обществе существуют собственные стандарты красоты, и кому-то извне они могут показаться странными, чрезмерными и какими угодно еще. Тем не менее, судить не стоит, ведь то, что кажется нормальным вам, может видеться ненормальным другим. И наоборот. В любом случае популярный визажист из Косово по имени Arber Bytygi продолжает нести прекрасное в этот мир.

За прошедшее время у него появились новые работы, которые он выкладывает в соцсетях. Одним из направлений деятельности визажиста является подготовка невест к празднику.

Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Визажист старается следовать наиболее актуальным трендам
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Однако не отказывается и от бессмертной классики
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Работы Arber Bytygi имеют свою неповторимую изюминку, которую он вкладывает в каждый свой шедевр
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Впрочем, иногда (очень редко) заметно злоупотребление «фотошопом»
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Тем не менее, каждая клиентка визажиста не похожа ни на одну предыдущую
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Arber Bytygi умело подчеркивает плюсы и затеняет минусы
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Естественную красоту визажист старается скрыть, показав внутренний свет
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Не все хвалят Arber Bytygi, кто-то говорит: «Что-то не то с этими фотографиями»
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Кто-то уверен, что к реальности эти фото имеют мало отношения. Наверняка, так думают те, кто сам не смыслит в макияже
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
В любом случае подписчиков у Arber Bytygi в соцсетях хоть отбавляй, его работы регулярно появляются в различных подборках
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
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В каждом обществе существуют собственные стандарты красоты, и кому-то извне они могут показаться странными, чрезмерными и какими угодно еще. Тем не менее, судить не...
 
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