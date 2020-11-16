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Много макияжа, начес и «фотошоп». Визажист показал, как преображает невест
Источник материала: Onliner
В каждом обществе существуют собственные стандарты красоты, и кому-то извне они могут показаться странными, чрезмерными и какими угодно еще. Тем не менее, судить не стоит, ведь то, что кажется нормальным вам, может видеться ненормальным другим. И наоборот. В любом случае популярный визажист из Косово по имени Arber Bytygi продолжает нести прекрасное в этот мир.
За прошедшее время у него появились новые работы, которые он выкладывает в соцсетях. Одним из направлений деятельности визажиста является подготовка невест к празднику.
Визажист старается следовать наиболее актуальным трендам
Однако не отказывается и от бессмертной классики
Работы Arber Bytygi имеют свою неповторимую изюминку, которую он вкладывает в каждый свой шедевр
Впрочем, иногда (очень редко) заметно злоупотребление «фотошопом»
Тем не менее, каждая клиентка визажиста не похожа ни на одну предыдущую
Arber Bytygi умело подчеркивает плюсы и затеняет минусы
Естественную красоту визажист старается скрыть, показав внутренний свет
Не все хвалят Arber Bytygi, кто-то говорит: «Что-то не то с этими фотографиями»
Кто-то уверен, что к реальности эти фото имеют мало отношения. Наверняка, так думают те, кто сам не смыслит в макияже
В любом случае подписчиков у Arber Bytygi в соцсетях хоть отбавляй, его работы регулярно появляются в различных подборках
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 400 Вт, регулировка мощности на корпусе, турбощетка
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В каждом обществе существуют собственные стандарты красоты, и кому-то извне они могут показаться странными, чрезмерными и какими угодно еще. Тем не менее, судить не...
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