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Дочки-матери: осенний образ Шейк на прогулке с дочерью вдохновил фанатов
16.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минувшие выходные российская модель Ирина Шейк провела с дочкой: звезда и ее наследница прошлись по городу и продемонстрировали стильные осенние образы.
© AP / Vianney Le Caer
После
В сети обсуждают новое появление Шейк и ее дочки на улицах Нью-Йорка: в минувший уикенд 34-летняя звезда продемонстрировала осенний многослойный образ и приятно удивила поклонников.
Шейк надела худи шоколадного оттенка, кожаную косуху карамельного цвета со вставками, а также голубые джинсы с крестами. Свой аутфит она дополнила любимыми ботинками "мартинсами" и солнечными очками.
Маленькая Лея старалась не отставать от мамы-модели: девочка была одета в классическое пальто и ботиночки от Burberry, а также очаровательный розовый комбинензон.
Напомним, что недавно еще одна семья приятно удивила публику: шведская принцесса и ее дочь в одинаковых пальто
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают семейный выход супермодели и маленькой Леи на улицах Нью-Йорка.
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