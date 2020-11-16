Дочки-матери: осенний образ Шейк на прогулке с дочерью вдохновил фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минувшие выходные российская модель Ирина Шейк провела с дочкой: звезда и ее наследница прошлись по городу и продемонстрировали стильные осенние образы.

После расставания с актером Брэдли Купером Шейк полностью окунулась в работу. Все свободное время модель старается уделять трехлетней дочери Лее. Во время съемок и показов Шейк малышка живет с папой-актером, но переезжает к маме, как только та возвращается домой.

В сети обсуждают новое появление Шейк и ее дочки на улицах Нью-Йорка: в минувший уикенд 34-летняя звезда продемонстрировала осенний многослойный образ и приятно удивила поклонников.

Шейк надела худи шоколадного оттенка, кожаную косуху карамельного цвета со вставками, а также голубые джинсы с крестами. Свой аутфит она дополнила любимыми ботинками "мартинсами" и солнечными очками.

Маленькая Лея старалась не отставать от мамы-модели: девочка была одета в классическое пальто и ботиночки от Burberry, а также очаровательный розовый комбинензон.

Напомним, что недавно еще одна семья приятно удивила публику: шведская принцесса и ее дочь в одинаковых пальто произвели фурор в сети .

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