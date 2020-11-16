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Мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю

16.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Дождь, мокрый снег, гололед, на отдельных участках дорог - гололедица ожидаются на этой неделе в Беларуси, такой прогноз сделали синоптики.

© CC0 / Pixabay / pasja1000
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник

Если в понедельник местами по стране установилась относительно теплая погода (до +7°С), то во вторник, по прогнозам специалистов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, ожидается похолодание до -5°С. На большей части территории страны возможны осадки – мокрый снег и дождь. Температура ночью будет колебаться в пределах -5..+7°С, днем – - 5..+10°С.

В среду, 18 ноября, местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица – автомобилистам самое время сменить шины на зимние. Ветер будет порывистый, ночная температура составит -5..+7°С, днем воздух прогреется до +2..+9°С.

В четверг осадки прекратятся. Лишь ночью и утром преимущественно по северо-востоку, где сохранится влияние фронтального раздела, местами ожидаются кратковременные дождь и мокрый снег. Ночью будет уже теплее – 0..+7°С, днем – +2..+10°С.

В пятницу, 20 ноября, атмосферный фронт принесет осадки на большую часть территории страны. Синоптики не исключают слабый гололед и туманы. Ветер будет дуть сильными порывами. От -2 до +5°С прогнозируется в ночные часы, днем воздух прогреется до +7°С.

По прогнозам Гидрометцентра, в выходные похолодает еще больше, температурный режим во многих районах Беларуси приблизится к климатическим рамкам поздней осени. Ночью будет -5..0°С, днем от -2 до +3°С.

 
Теги: Минск
 
 
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На ближайшей неделе белорусов ожидают осадки и ночное похолодание до -5°С, в целом температурный режим приблизится к климатическим рамкам поздней осени.
 
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