«Развернули кассу, сбросили товар». Узнали, что произошло вчера в «Гиппо» возле «Площади перемен»

Источник материала: Tut.by

«Парень бросил в силовиков бутылку, поэтому они так среагировали», — рассказали TUT.BY сотрудники магазина «Гиппо» на Червякова о жестком задержании своего посетителя прямо в торговом зале.

Сотрудники магазина «Гиппо» на улице Червякова рассказали, что в воскресенье днем слышали, что рядом был протест, раздавались взрывы. Несмотря на это, людей продолжали обслуживать.

— Ну никто же не предполагал, что какая-то потасовка может произойти в магазине, поэтому мы продолжали работать, — объяснила кассир.

Около 14.00−15.00 в магазин заглянули несколько силовиков в балаклавах. В тот момент посетителей было много.

— Они посмотрели, что происходит в магазине, развернулись и пошли к выходу. В это время парень, который стоял в очереди в кассу, бросил им вслед бутылку с водой. Она попала в спину одного силовика, — охранники «Гиппо» рассказали, как разворачивались события.

В ответ силовики бросились к парню, который бросил бутылку, чтобы задержать. Потасовка происходила возле первой кассы, рядом с вино-водочным и промтоварным отделами.

— Что-то они развернули, с полок упал товар, но ничего не разбилось. Кассу сдвинулась с места. Это все происходило быстро, но было очень страшно. Парня задержали, а потом ему вызывали скорую.

Сотрудники магазина сообщили, что инцидент никаких убытков им не принес. После происшествия «Гиппо» закрыли на несколько часов, к вечеру он снова продолжил работу.