В Новой Боровой второй день нет воды. Рядом появились БЧБ-туалеты. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

В воскресенье и понедельник в Новой Боровой большие проблемы с водой — в большинстве домов ее нет. А еще рядом с районом появилось три биотуалета бело-красно-белой раскраски. Что происходит?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что происходило вчера и что происходит сегодня?

Проблемы с водой в Новой Боровой начались еще вчера. Как сообщают жители, вода пропала около 9 утра. Потом жильцы и обслуживающая компания «А-100 Комфорт» добились того, что около 11 утра в район приехала аварийная служба «Минскводоканала». В итоге ближе к вечеру вода появилась, но потом опять пропала. Утром произошло то же самое.

А-100 организовала раздачу воды людям у себя в офисе рядом с Новой Боровой, а «Минскводоканал» пригнал в район несколько цистерн. Рядом с Новой Боровой, жители которой активно включились в мирные протесты после выборов, также появилось три биотуалета бело-красно-белой расцветки.





«А-100 Комфорт» к этим туалетам отношения не имеет. Да и стоят они не на обслуживаемой ими территории. Поэтому местные считают, что их сюда поставил «Минскводоканал» (он в принципе и должен их ставить, когда есть проблемы с водой). Людей вся эта ситуация, мягко сказать, возмущает.

Что говорят жители?

— В «Минскводоканале» говорят, что ничего не знают, а потом, спустя определенное количество звонков жителей, проговариваются, что ждут указания сверху. Через некоторое время оказывается, что кто-то самовольно перекрывает в колодцах задвижки подачи воды. Водоканал упорно хранит молчание, выдавая спектр слов от «ждите» до «решаем», — рассказывает местный житель.

Еще один житель Новой Боровой более подробно рассказывает про задвижки в колодцах.

— Я дозвонилась в «Минскводоканал». В колодцах существуют задвижки, к которым у всех есть свободный доступ. По сути любой человек, который в этом разбирается, может задвинуть ее. В прошлый раз вода появилась, потому что нашли, где была закрыта заглушка, и открыли ее, — говорит житель квартала.

Про задвижки в «Минскводоканале» рассказывали и еще одному человеку из Новой Боровой.

— Да, мы [вчера] добились, чтобы включили, и знаете, какая была причина? Кто-то снял какую-то задвижку. Потом они сказали, что кто-то сломал задвижку. Девушка из «Минскводоканала» нам также сказала, что милиция выясняет, кто сломал задвижку, — рассказывает местный.

Сейчас у некоторых жителей появился небольшой напор воды, у других ее по-прежнему нет. Та же ситуация и по нежилым зданиям вроде детских садов, супермаркета и школы. Где-то вода есть, где-то — нет. Местные жители считают, что вся эта история — это реакция на их активную позицию и бело-красно-белую символику.

Что говорят в «А-100 Комфорт»?

— Инженерный состав управляющей компании «А-100 Комфорт» произвел полный осмотр центрального трубопровода водоснабжения, находящегося на балансе УП «Минскводоканал». В результате осмотра было выявлено повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали от Гинтовта в НБ, из-за чего в районе Новая Боровая отсутствует водоснабжение. Данные переданы в УП «Минскводоканал» для устранения последствий, — говорят в обслуживающей организации.

Получить оперативный комментарий в «Минскводоканале» не удалось.