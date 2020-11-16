Банк ВТБ запускает сервис Fitbit Pay для держателей карточек Visa

Источник материала: Myfin

фото: Банк ВТБ

Новый сервис доступен держателям карточек Visa, выпущенных Банк ВТБ (Беларусь), и совместим с часами Fitbit, которыми можно оплатить покупку без использования пластиковой карточки.

«Fitbit Pay — удобный и безопасный способ оплаты для владельцев часов Fitbit. Сервис разработан для людей, которые все время находятся в движении — им будет особенно удобно расплатиться часами, даже если под рукой нет карточки или смартфона», - отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга банка.

Что в итоге?

Нужно скачать в смартфон из Google Play или AppStore приложение Fitbit, подключить смартфон к часам и добавить в него карточку Visa от Банка ВТБ (Беларусь).

Для оплаты достаточно приложить часы к терминалу. Fitbit и Банк ВТБ Беларусь не удерживают дополнительную комиссию за использование технологии Fitbit Pay.

