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Банк ВТБ запускает сервис Fitbit Pay для держателей карточек Visa
Источник материала: Myfin
Новый сервис доступен держателям карточек Visa, выпущенных Банк ВТБ (Беларусь), и совместим с часами Fitbit, которыми можно оплатить покупку без использования пластиковой карточки.
«Fitbit Pay — удобный и безопасный способ оплаты для владельцев часов Fitbit. Сервис разработан для людей, которые все время находятся в движении — им будет особенно удобно расплатиться часами, даже если под рукой нет карточки или смартфона», - отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга банка.
Что в итоге?
Нужно скачать в смартфон из Google Play или AppStore приложение Fitbit, подключить смартфон к часам и добавить в него карточку Visa от Банка ВТБ (Беларусь).
Для оплаты
достаточно приложить часы к терминалу.
Fitbit и Банк ВТБ Беларусь не удерживают
дополнительную комиссию за использование
технологии Fitbit Pay.
Источник: Myfin.by
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Банк ВТБ (Беларусь) объявил о запуске платежного сервиса Fitbit Pay для держателей карточек Visa.
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