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Банк ВТБ запускает сервис Fitbit Pay для держателей карточек Visa

16.11.2020 13:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Банк ВТБ

Новый сервис доступен держателям карточек Visa, выпущенных Банк ВТБ (Беларусь), и совместим с часами Fitbit, которыми можно оплатить покупку без использования пластиковой карточки.

«Fitbit Pay — удобный и безопасный способ оплаты для владельцев часов Fitbit. Сервис разработан для людей, которые все время находятся в движении — им будет особенно удобно расплатиться часами, даже если под рукой нет карточки или смартфона», - отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга банка.

Что в итоге?

Нужно скачать в смартфон из Google Play или AppStore приложение Fitbit, подключить смартфон к часам и добавить в него карточку Visa от Банка ВТБ (Беларусь).

Для оплаты достаточно приложить часы к терминалу. Fitbit и Банк ВТБ Беларусь не удерживают дополнительную комиссию за использование технологии Fitbit Pay.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) объявил о запуске платежного сервиса Fitbit Pay для держателей карточек Visa.
 
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