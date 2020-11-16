«Убийства, избиения, фальсификации - как можно так относиться». В стачку ушли еще больше 10 заводчан

Источник материала: Tut.by

Работники крупных белорусских предприятий продолжают присоединяться к стачке. Только за утро понедельника о вступлении в стачку объявили 8 работников «Беларуськалия». «Убийства, избиения, фальсификации — как можно так относиться к людям. Хочу жить в стране, где с уважением будут относиться к любому человеку, вне зависимости от вероисповедания, политических убеждений, доходов», — говорит один из сотрудников предприятия Сергей Серченя. Также к стачке присоединяются работники «Гродно Азота», «Нафтана», БелЖД. К примеру, условие работника БелЖД для выхода из стачки — отставка Лукашенко.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным стачкома «Беларуськалия», всего в стачку вступило 84 работника предприятия. За утро понедельника о присоединении к стачке объявило 8 человек. Это энергетик ПУ ЦЭС СОФ 4РУ Сергей Серченя, электромеханик ЦС 2РУ Александр Суягин, электромонтер ЭТЛ ЦЭС 2РУ Владимир Перко, слесарь-ремонтник РМУ СОФ-3 Вячеслав Дмитрович, слеарь-ремонтник РМУ СОФ 3РУ Андрей Шарган, МГВМ 5 рудника 2РУ Андрей Стадуб, начальник участка АЭПиС СОФ 4РУ Олег Веринский, энергетик участкака АЭПиС СОФ 4РУ Антон Якимович.



Сергей Серченя. Фото: стачком «Беларуськалия»

— Невозможно спокойно смотреть на беззаконие, творящееся в нашей стране. Убийства, избиения, фальсификации — как можно так относиться к людям. Хочу жить в стране, где с уважением будут относиться к любому человеку, вне зависимости от вероисповедания, политических убеждений, доходов. Солидарен с народом Республики Беларусь, — передает телеграм-канал стачкома «Беларуськалия» слова работника предприятия Сергея Серчени.



Александр Суягин. Фото: стачком «Беларуськалия»



Владимир Перко. Фото: стачком «Беларуськалия»

— То, что происходит в последнее время в нашей стране не поддается никаким человеческим и правовым нормам закона в отношении мирных граждан, в отстаивании своих конституционных, политических и гражданских прав, — говорит вступивший в стачку Вячеслав Дмитрович. — Никогда раньше не мог подумать, что моя родная Беларусь перенесет столько боли, крови и страданий. Отказ от работы на этот режим — единственное то, что я могу сделать, чтобы остановить все это необоснованное насилие, пытки, смерти мирных граждан.



Вячеслав Дмитрович. Фото: стачком «Беларуськалия»



Андрей Шарган. Фото: стачком «Беларуськалия»



Андрей Стадуб. Фото: стачком «Беларуськалия»

Работник «Беларуськалия» Олег Веринский оставил такую запись в книгах выдачи задания на смену: «Чтобы вернуть любимую Беларусь в правовое поле — ухожу в стачку!»



Олег Веринский. Фото: стачком «Беларуськалия»

— Я вступаю в стачку, чтобы не допустить кровопролития и уничтожения мирных граждан. Стачка — это законный коллективный трудовой спор по политическим мотивам.

Самый действенный и мирный способ в сложившейся ситуации, — прокомментировал свое вступление в стачку Антон Якимович.



Антон Якимович. Фото: стачком «Беларуськалия»

О вступлении в стачку продолжают объявлять работники «Гродно Азота». В понедельник к ней присоединился ведущий инженер-механик отдела технической диагностики УПБиОТ Степан Янучок. Он работает на предприятии 14 лет. В своем заявлении Степан Янучок отмечает, что считает невозможным выполнение трудовых обязанностей «ввиду несоблюдения законов и Конституции РБ, нарушения прав и свобод мирных граждан РБ, сложившейся напряженной обстановки как на ОАО „Гродно Азот“, так и в республике в целом». Он присоединяется к стачке до выполнения требований народного ультиматума: уход Александра Лукашенко с поста президента, полное прекращение насилия в отношении мирных граждан со стороны силовых ведомств, освобождение всех политзаключенных и прекращение преследования граждан по политическим мотивам.



Фото: стачком «Гродно Азота»

Также в воскресенье к стачке присоединился работник цеха капролактам-2 Андрей Баканаускас. «Убийство Романа и сегодняшние события полностью убедили меня присоединиться к стачке», — цитирует его слова телеграм-канал «Стачком Азота».



Фото: стачком «Гродно Азота»

На ОАО «Нафтан» с 16 ноября к стачке присоединился Владимир Крысенок, старший оператор установки «Депарафинизация масел № 2» производства № 3 с 21-летним стажем.

— На фоне последних событий в стране и у нас внутри завода продолжать дальше трудовую деятельность не считаю возможным. Пользуясь случаем, хочу передать привет работникам, ждущим к Новому году конфет, полотенце и термос. И всем: жыве Беларусь! — сказал Владимир Крысенок в своем видеообращении.

Также в стачку вступил еще один работник БелЖД, сообщает телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси». Это поездной диспетчер центра управления перевозками Сергей Дзюба.

— В связи с задержанием граждан Республики Беларусь, перемещающихся по улицам городов, считаю невозможным выполнение своих трудовых обязанностей и присоединяюсь к общенациональной забастовке до выполнения моего требования по уходу с поста президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., — написал в своем заявлении Сергей Дзюба.



Фото: телеграм-канал belzhd_live

О присоединении к стачке рабочие белорусских предприятий объявляли всю прошлую неделю. Среди них — «Беларуськалий», «Гродно Азот», БелАЗ, БМЗ, Минский моторный завод, «Нафтан». К стачке также присоединились новые специалисты БелЖД, работник табачной фабрики «Неман».