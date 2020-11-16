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ЕС уже в четверг может согласовать 3-й пакет санкций против Беларуси
Источник материала: АФН
Совет ЕС по иностранным делам уже в четверг может согласовать третий пакет санкций против Беларуси.
Об этом сообщил журналист европейской редакции Радио Свобода Рикард Йозвяк.
«Главы МИД ЕС намерены дать зеленый свет третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг, когда они встретятся в ходе видеоконференции. Убийство Бондаренко ускорило процесс», - сообщил Йозвяк.
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Совет ЕС по иностранным делам уже в четверг может согласовать третий пакет санкций против Беларуси.
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