ЕС уже в четверг может согласовать 3-й пакет санкций против Беларуси

Источник материала: АФН

Совет ЕС по иностранным делам уже в четверг может согласовать третий пакет санкций против Беларуси.

Об этом сообщил журналист европейской редакции Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Главы МИД ЕС намерены дать зеленый свет третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг, когда они встретятся в ходе видеоконференции. Убийство Бондаренко ускорило процесс», - сообщил Йозвяк.