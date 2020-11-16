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ЕС уже в четверг может согласовать 3-й пакет санкций против Беларуси

16.11.2020 14:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет ЕС по иностранным делам уже в четверг может согласовать третий пакет санкций против Беларуси.

Об этом сообщил журналист европейской редакции Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Главы МИД ЕС намерены дать зеленый свет третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг, когда они встретятся в ходе видеоконференции. Убийство Бондаренко ускорило процесс», - сообщил Йозвяк.

 
 
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Совет ЕС по иностранным делам уже в четверг может согласовать третий пакет санкций против Беларуси.
 
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