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Власти Беларуси до сих пор думают, как взимать дорожный сбор с населения
Источник материала: АФН
Население не возражает против существования дорожного налога, а «нарекания» вызывает только механизм уплаты налога, не учитывающий интенсивность пользования автомобилем в течение года.
Такое мнение высказал сегодня пенсионер Лукашенко, поручив правительству и парламенту определить вариант уплаты дорожного сбора.
Ранее предлагалось два варианта нового механизма уплаты дорожного сбора. Первый предлагает ввести новый сбор или налог без привязки к прохождению техосмотра, предоставив возможность заплатить налог за тот период, в течение которого водитель планирует использовать свое транспортное средство (не менее месяца).
Другой вариант уплаты дорожного сбора также подразумевает отмену существующей госпошлины, но при этом расходы на содержание дорог предлагается включить в стоимость топлива.
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Население не возражает против существования дорожного налога, а «нарекания» вызывает только механизм уплаты налога, не учитывающий интенсивность пользования...
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