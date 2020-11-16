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Власти Беларуси до сих пор думают, как взимать дорожный сбор с населения

16.11.2020 14:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Население не возражает против существования дорожного налога, а «нарекания» вызывает только механизм уплаты налога, не учитывающий интенсивность пользования автомобилем в течение года.

Такое мнение высказал сегодня пенсионер Лукашенко, поручив правительству и парламенту определить вариант уплаты дорожного сбора.

Ранее предлагалось два варианта нового механизма уплаты дорожного сбора. Первый предлагает ввести новый сбор или налог без привязки к прохождению техосмотра, предоставив возможность заплатить налог за тот период, в течение которого водитель планирует использовать свое транспортное средство (не менее месяца).

Другой вариант уплаты дорожного сбора также подразумевает отмену существующей госпошлины, но при этом расходы на содержание дорог предлагается включить в стоимость топлива.

 
 
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Население не возражает против существования дорожного налога, а «нарекания» вызывает только механизм уплаты налога, не учитывающий интенсивность пользования...
 
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