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Шок! Женщина-водитель сбила детей на переходе
Источник материала: Партизан
В Минской области женщина-водитель сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе
Инцидент произошел 15 ноября на автодороге "Ждановичи-Семково".
По информации МВД, женщина отвлеклась от управления и совершила наезд на девочку и двух мальчиков, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Все дети получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Сообщается, что авария произошла возле санатория "Ракета", маленькие пешеходы переходили дорогу в сопровождении тренера.
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В Минской области женщина-водитель сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе
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