Остановился микроавтобус - бегите во всю мощь: Саша Филипенко опубликовал гайд по Минску для россиян

"Метро работает, но пять дней в неделю. Мобильный интернет тоже. Ковида нет, но всё чаще есть. На улицах грязно — повсюду взводы мусора. Все лучшие рестораны закрыты, галереи тоже.





Если за утренней чашечкой кофе вы любите читать свежую и независимую прессу — помогите с её публикацией и распространением.





Если хотите посмотреть постановки национального драматического театра — привезите с собой актеров (местных уволили).





Если вы журналист — вас не пустят.





Если бывший студент — тоже.





Если вы бездарный пропагандист или штрейкбрехер — вам будут рады и, так как у нас "союзное государство", визы вам не нужны.





Если вы не знаете какую одежду взять в дорогу — выбирайте спортивное и не забывайте про пуховики — у нас не холодно, но в них удобнее спать на нарах.





Если любите кататься на велосипеде — велодорожек много, но вы фашист. Почему? Этого бесполезного вопроса в Беларуси давно нет.





Если встретите человека с камерой или пустым взглядом — это тихарь. Он безобиден, можно покормить с руки.





Человек с языком в ж..е — футболист национальной футбольной сборной. Если такой же, но повыше — известный хоккеист.





С красно-зелеными флагами гулять можно, с бело-красно-белыми нельзя. Ничего не перепутайте!





В спортивных штанах и с ружьем бегать можно, в платье и с цветами гулять нельзя.





Рисовать граффити нельзя, разрушать мемориалы можно.





Наркотиков в городе нет — все сожрали ОМОНовцы.





Если к вам пристает агрессивно настроенный человек — не спорьте — это милиционер.





Если рядом остановился микроавтобус — бегите, но не трусцой, а во всю мощь.





пишет Саша Филипенко В общем, добро пожаловать в Минск , ничего не бойтесь и много гуляйте — могут и не посадить — все тюрьмы переполнены", -Саша Филипенко

в своем фейсбуке.







