ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станция метро «Площадь Ленина» закрыта, площадь Независимости, где хотели собраться участники Марша траура, оцеплена силовиками

16.11.2020 14:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Станция метро «Площадь Ленина» закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки.

Станция метро «Площадь Ленина» закрыта, площадь Независимости, где хотели собраться участники Марша траура, оцеплена силовиками
Фото носит иллюстративный характер

Станция закрылась незадолго до начала очередной акции протеста пенсионеров — Марша траура и акции солидарности медиков «Белый щит».

«Пенсионеры Беларуси выходят сегодня почтить память всех невинно убитых! Почтить память Романа Бондаренко!  Руки прочь от мирных граждан!» — говорится в анонсе марша.

Сбор участников марша объявлен у Красного костела на площади Независимости. За час до этого площадь была оцеплена силовиками и обнесена металлическими турникетами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станция метро «Площадь Ленина» закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Новикова. ПЕРЕМЕНЫ. Тотальная зачистка: кто здесь играет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика