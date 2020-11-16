|
Станция метро «Площадь Ленина» закрыта, площадь Независимости, где хотели собраться участники Марша траура, оцеплена силовиками
Источник материала: Навiны
Станция метро «Площадь Ленина» закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки.
Станция закрылась незадолго до начала очередной акции протеста пенсионеров — Марша траура и акции солидарности медиков «Белый щит».
«Пенсионеры Беларуси выходят сегодня почтить память всех невинно убитых! Почтить память Романа Бондаренко! Руки прочь от мирных граждан!» — говорится в анонсе марша.
Сбор участников марша объявлен у Красного костела на площади Независимости. За час до этого площадь была оцеплена силовиками и обнесена металлическими турникетами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станция метро «Площадь Ленина» закрыта, площадь Независимости, где хотели собраться участники Марша траура, оцеплена силовиками
Станция метро «Площадь Ленина» закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)