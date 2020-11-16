Татьяна Новикова. ПЕРЕМЕНЫ. Тотальная зачистка: кто здесь играет?

Одна моя знакомая, шедшая в прошедшее воскресенье по улице Минска, услышала от проходящего мимо военизированного подразделения в свою сторону: «Вы проиграли!». Это было сказано незнакомому гражданскому мирному человеку на улице, то есть, это был месседж человека в каске всему белорусскому народу.

Произошло это уже после так называемой зачистки Площади Перемен. Она спросила: «Это была игра?». И ей ответили: «Вы невероятные!».

Это был бы забавный диалог, если бы не факт того, что слова о невероятности звучат из уст тех, кто бьет, разрушает мемориалы, топчет цветы и вырезает двери, доставая людей из квартир, как это делали во время Холокоста, и даже больше — поднимая руку на врачей, ученых, спортсменов, педагогов, дипломатов, тех, без которых нация уже не будет существовать.

Это не уникальная практика. Подобное — геноцид, война без правил — происходили в новой и новейшей истории, но только в том случае, когда стояла задача зачистки всего — всей территории вместе с ее населением. Например, другой страной, нацией, этнической группой. Тогда привозили своих врачей-учителей-священников. А тех, кто жил на этой территории, уничтожали вместе с их другим языком, культурой, законами, уникальными специалистами, людьми.

В ситуации войны, еще до всех конвенций и права, тотальной войны, на колеса колесниц наматывали, среди прочего, и уникальные рукописи. Но даже и в ситуации войны в новейшей истории уникальные библиотеки горят.

Но бывало ли такое в истории, чтобы нация взяла и так вот решительно и тотально зачистила собственно саму себя? От врачей-онкологов, ученых, спортсменов, писателей и поэтов, музыкантов, дизайнеров, художников, актеров — того, без чего невозможно национальное государство? А пока они в заключении, страна от них зачищена. Но не все, один из них зверски убит, и память о нем растоптана в буквальном смысле слова.

Нет, такого не бывало в новейшей истории, чтобы нация взяла и самостоятельно тотально зачистила сама себя через уничтожение всех свои составляющих. И даже Северная Корея и ранний СССР не совсем подходящие для этого примеры. Там зачищали все-таки избирательно, а не захватывая без разбору всё, что движется по городу, без объявления чрезвычайного положения или войны. Не отправляли уникальных врачей, которых единицы на всю страну, прямо из места задержания в больницу скорой помощи с травмами, как это было вчера, или в бессознательном состоянии, как это было в августе.

Мне кажется все же, что это не просто безумие, оно ведь не бывает таким систематичным и организованным, насколько организованной была зачистка мемориала Роману Бондаренко. Цель у этой акции была показать, что происходит акт геноцида, где пострадавшая сторона уже не может ни на что рассчитывать. Ужас ситуации в том, что это был демонстративный, открытый и вопиющий акт.

Почему это происходит? Возможно, потому что субъекты выполняют чужой приказ и не осознают этого? Сознание и осознавание, мышление — это разные вещи.

Как же остановить уничтожение национального государства?

Чтобы это остановить сейчас, нужна контактная группа, нужны переговоры, причем на адекватном уровне. В группу с обеих сторон должны входить субъекты, отвечающие за принятие решений. Возможно, для переговоров нужно воплощение ответного решения, для принуждения к переговорам. Но в группе не может быть никаких шоуменов, а также тех, кто воплощает план с неясными или нереальными тактическими целями и стратегией, но там нужны представители КС как единственного представителя воли восставшего народа.