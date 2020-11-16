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Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х

16.11.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возраст квартиры вовсе не повод обязательно использовать ретроспективные интерьеры. Специалисты итальянского бюро La Macchina Studio превратили старую «трешку» середины прошлого века в римском районе Аппио Латино в яркий молодежный аттракцион.

При этом дизайнеры с уважением отнеслись к историческому прошлому жилья. В процессе ремонта были обнаружены оригинальные каменные полы в венецианской технике террацо, которые впоследствии были бережно восстановлены. В остальном интерьер построен на очевидном контрасте белоснежных стен и потолка с отдельными яркими цветовыми акцентами.

Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х
Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х
Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х
Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х

К примеру, арочный проем, ведущий в гостиную, окрашен в насыщенный синий цвет, а ширма из ткани, которая отделяет ее от кухонно-столовой зоны, выполнена лимонно-желтой. Стену над диваном украшает алый круг. Цветовой акцент есть и ванной, состоящей из двух секторов — душевой и туалета.

Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х
Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х
Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х
Квартира дня. Яркая реновация «трешки» из 1950-х

 
 
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Возраст квартиры вовсе не повод обязательно использовать ретроспективные интерьеры. Специалисты итальянского бюро La Macchina Studio превратили старую «трешку»...
 
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