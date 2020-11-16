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«Роскосмос» рассекретил пакет документов «Луноход-1»

16.11.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Роскосмос» опубликовал новый комплект рассекреченных материалов, рассказывающих о разработке и запуске миссии «Луноход-1». 50 лет назад, 17 ноября 1970 года, на поверхность естественного спутника Земли опустилась тяжелая автоматическая станция «Луна-17», в честь чего и публикуются документы.

Подборка содержит министерские и ведомственные документы, протоколы производственных совещаний, отчетную документацию и фрагменты переписки участников работ с руководством ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Первый «Луноход» проработал до 30 сентября 1971 года, что на три месяца превысило запланированный срок. За 301 сутки 6 часов 37 минут аппарат преодолел расстояние в 10 540 метров, обследовал площадь в 80 тыс. квадратных метров, отработал 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнил химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы 211 лунных панорам и 25 тысяч снимков.

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«Роскосмос» опубликовал новый комплект рассекреченных материалов, рассказывающих о разработке и запуске миссии «Луноход-1». 50 лет назад, 17 ноября 1970 года, на...
 
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