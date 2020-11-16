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"Ставка делалась на диаспору": наблюдатель о победе Санду в Молдове
16.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собеседник Sputnik был наблюдателем на выборах в Молдове, по результатам которых
Второй тур президентских выборов прошел в Молдове в воскресенье. Граждане выбирали между действующим президентом Игорем Додоном и экс-премьером, лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду. ЦИК обработал 100% протоколов, Санду победила с 57,75%, у Додона 42,25%. По закону победителем признается кандидат, который набирает более половины действительных голосов избирателей.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Как отмечает Руслан Панкратов, внутри страны Санду вряд ли смогла бы набрать большинство голосов, а потому ставка на выборах была сделана на диаспоры за рубежом, и эта ставка в итоге сыграла.
"Одна из самых крупных диаспор находится в Италии, это легко объяснить, очень похожие языки, и потому там огромное количество этнических молдаван. Также они есть во Франции и в Бельгии", – отмечает собеседник Sputnik.
По его словам, в медийном плане действующий президент Молдовы Игорь Додон вчистую проиграл Майе Санду.
"Написанные правильно тексты, хватающие за душу… В общем-то, всегда психологическое оружие апеллирует не к сознанию, а к подсознанию. Мы говорим об эмоциональной составляющей. Кто откажется от того, что "жизнь будет лучше, мы устали от воров и коррупции"? Конечно, люди хотят лучшей жизни. Им кажется, что Европа – это мечта. И Санду – это олицетворение Запада", – рассуждает Панкратов.
Он обращает внимание, что есть и хорошая новость: акции протеста, которые готовились на случай поражения Санду, "молдавский майдан" не случились. И сейчас можно только предполагать, что дальше будет происходить с Молдовой.
Комментарий латвийского политика и наблюдателя Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
*мнение собеседника может не совпадать с позицией редакции
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В медийном плане действующий президент Молдовы Игорь Додон вчистую проиграл Майе Санду, считает латвийский политик и наблюдатель Руслан Панкратов.
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