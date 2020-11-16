"Ставка делалась на диаспору": наблюдатель о победе Санду в Молдове

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Ставка делалась на диаспору": наблюдатель о победе Санду

Собеседник Sputnik был наблюдателем на выборах в Молдове, по результатам которых победила экс-премьер Майя Санду , набравшая 57,75% голосов.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове в воскресенье. Граждане выбирали между действующим президентом Игорем Додоном и экс-премьером, лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду. ЦИК обработал 100% протоколов, Санду победила с 57,75%, у Додона 42,25%. По закону победителем признается кандидат, который набирает более половины действительных голосов избирателей.

Как отмечает Руслан Панкратов, внутри страны Санду вряд ли смогла бы набрать большинство голосов, а потому ставка на выборах была сделана на диаспоры за рубежом, и эта ставка в итоге сыграла.

"Одна из самых крупных диаспор находится в Италии, это легко объяснить, очень похожие языки, и потому там огромное количество этнических молдаван. Также они есть во Франции и в Бельгии", – отмечает собеседник Sputnik.

По его словам, в медийном плане действующий президент Молдовы Игорь Додон вчистую проиграл Майе Санду.

"Написанные правильно тексты, хватающие за душу… В общем-то, всегда психологическое оружие апеллирует не к сознанию, а к подсознанию. Мы говорим об эмоциональной составляющей. Кто откажется от того, что "жизнь будет лучше, мы устали от воров и коррупции"? Конечно, люди хотят лучшей жизни. Им кажется, что Европа – это мечта. И Санду – это олицетворение Запада", – рассуждает Панкратов.

Он обращает внимание, что есть и хорошая новость: акции протеста, которые готовились на случай поражения Санду, "молдавский майдан" не случились. И сейчас можно только предполагать, что дальше будет происходить с Молдовой.

Комментарий латвийского политика и наблюдателя Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

*мнение собеседника может не совпадать с позицией редакции

Читайте также:

Левицкая-Пахомова: при Санду в Молдове были закрыты сотни русских школ

сотни русских школ Песков: у западных дипломатов произошел "сбой матрицы" в случае с Беларусью

Трамп не признает своего поражения на выборах