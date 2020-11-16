Женщина упала в обморок, при оказании помощи у нее обнаружили наган – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оружие обнаружили при оказании помощи женщине на железнодорожном вокзале в Гомеле, об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел утром 14 ноября. Медики и патрульные милиционеры получили сообщение о том, что на перроне в обморок упала женщина. Пока врачи оказывали помощь, правоохранители в поисках удостоверяющих личность документов открыли ее сумку. Там вместе с паспортом они нашли револьвер системы Наган образца 1895 года.

Пострадавшей оказалась 48-летняя жительница Жлобинского района. Она рассказала, что оружие было обнаружено ею на балконе у брата, проживающего в Речице. Так как родственник злоупотребляет спиртным, в целях безопасности женщина решила забрать наган.

Позже владелец нагана рассказал правоохранителям, что нашел его несколько лет назад во время земляных работ.

Наган был направлен на баллистическую экспертизу. По факту его обнаружения проводится проверка.

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