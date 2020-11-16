Генпрокуратура усиливает контроль на железной дороге в связи «криминогенной активностью»

Источник материала: Ежедневник

фото: rovnayadoroga.ru

Как отмечает Генпрокуратура, «на БЖД совершен ряд противоправных действий, которые угрожали безопасности движения, жизни и здоровью граждан, преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в стране».

Так, зафиксированы случаи приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации, другого транспортного оборудования, а также хищение тормозных устройств.

По происшествиям в октябре этого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте терроризма и умышленном приведении в негодность железнодорожных путей сообщения по ч.1 ст.289 и ч.4 ст.309 Уголовного кодекса Беларуси.

«Исходя из важности предупреждения актов терроризма и иных радикальных деяний на железной дороге Генеральная прокуратура во взаимодействии с заинтересованными органами организовала проверки

- фактического наличия, а также соблюдения порядка использования и хранения инструментов и инвентаря строгого учета в организациях БЖД и субъектах хозяйствования, деятельность которых связана с эксплуатацией железнодорожного транспорта;

хранения, содержания оружия и боеприпасов, применяемых Военизированной охраной БЖД в связи с охранной деятельностью.