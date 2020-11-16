Ученые: загадочная «темная река» в тысячу километров может течь под поверхностью Гренландии

Источник материала: Tut.by

Ученые говорят, что загадочная «темная река» длиной в 1000 километров может течь под поверхностью Гренландии. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на The Cryosphere .



Фото: Jennifer Springman / Unsplash

Согласно новому исследованию, гигантская подземная река длиной в 1000 километров, питаемая тающим льдом, может течь в темноте далеко под поверхностью Гренландии.

Хотя в данных аэрофотосъемок ледникового щита острова есть значительные пробелы, ученые все равно заметили фрагменты чего-то, что выглядит как гигантская система подледниковой долины, простирающаяся под значительной частью Гренландии.

Многочисленные исследования за последние пару десятилетий показали, что такие траншеи, долины или «мегаканьоны» могут быть скрыты подо льдом. Также не исключено, что по дну этих объектов может течь жидкая вода. Но пока непонятно, все ли долины соединены в одну длинную извилистую реку или же это просто сегменты разрозненных потоков.

Поэтому в новом исследовании, задуманном как «мысленный эксперимент», команда ученых исследовала гипотетическую возможность того, что долина не разбита на отдельные части, а в ней непрерывно течет одна длинная река. По словам исследователей, такая возможность является правдоподобной, учитывая, что сегментация, наблюдаемая при моделировании ранее, может быть иллюзией, спровоцированной наличием пробелов в аэросъемках.

Таким образом, «Темная река» может течь из центра Гренландии в море, постепенно спускаясь по склону ледяной поверхности. Возможно, в будущем это подтвердят новые аэросъемки.