ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США поддерживают развитие ПВТ из-за «стабильного правового режима» - посольство

16.11.2020 15:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Директор ПВТ Всеволод Янчевский и Временный Поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук обсудили широкий спектр вопросов белорусско-американского сотрудничества в сфере ИТ и высоких технологий, сообщила пресс-служба ПВТ

«Джеффри Джук подчеркнул, что американская сторона поддерживает активное развитие Парка и расширение присутствия американских компаний в ПВТ. В ходе встречи было отмечено, что благоприятный деловой климат и стабильный правовой режим имеют решающее значение для американского бизнеса в Беларуси и являются важными факторами для будущих инвестиций и расширения взаимодействия», - говорится в сообщении.

«Стороны отметили, что деловые контакты, наработанные по линии Парка высоких технологий, также способствуют развитию двустороннего взаимодействия в других отраслях экономики», - сказано в сообщении.

На фоне санкций, насилия и репрессий в Беларуси, полного отсутствия таких понятий как законность и права, еженедельных заявлений Госдепа США и американских политиков и, в конце концов, ставшего нормой для ПВТ термина «релокация» единственным комментарием к данному пресс-релизу может быть только банальный вопрос “What’s the fuck?”.

Сегодня в ПВТ зарегистрированы более 70 компаний с американским капиталом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор ПВТ Всеволод Янчевский и Временный Поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук обсудили широкий спектр вопросов белорусско-американского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисовском районе столкнулись «Урал» и Opel - пострадали четыре человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика