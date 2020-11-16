США поддерживают развитие ПВТ из-за «стабильного правового режима» - посольство

Источник материала: АФН

Директор ПВТ Всеволод Янчевский и Временный Поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук обсудили широкий спектр вопросов белорусско-американского сотрудничества в сфере ИТ и высоких технологий, сообщила пресс-служба ПВТ

«Джеффри Джук подчеркнул, что американская сторона поддерживает активное развитие Парка и расширение присутствия американских компаний в ПВТ. В ходе встречи было отмечено, что благоприятный деловой климат и стабильный правовой режим имеют решающее значение для американского бизнеса в Беларуси и являются важными факторами для будущих инвестиций и расширения взаимодействия», - говорится в сообщении.

«Стороны отметили, что деловые контакты, наработанные по линии Парка высоких технологий, также способствуют развитию двустороннего взаимодействия в других отраслях экономики», - сказано в сообщении.

На фоне санкций, насилия и репрессий в Беларуси, полного отсутствия таких понятий как законность и права, еженедельных заявлений Госдепа США и американских политиков и, в конце концов, ставшего нормой для ПВТ термина «релокация» единственным комментарием к данному пресс-релизу может быть только банальный вопрос “What’s the fuck?”.

Сегодня в ПВТ зарегистрированы более 70 компаний с американским капиталом.