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Руководство Нафтана принимает контрмеры против забастовок
Источник материала: АФН
Руководство Новополоцкого НПЗ временно приостановило действие пунктов коллективного договора, предусматривающих согласование с профсоюзом увольнение работников предприятия.
В частности, завод может без согласования уволить работника-члена профсоюза за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии неснятого дисциплинарного взыскания.
Также, без согласования с профсоюзом руководство завода будет увольнять за прогулы.
«В течение последних месяцев отмечен рост прогулов и других нарушений трудовых обязанностей. Работники неоднократно нарушают трудовую дисциплину, а наниматель был ограничен в принятии мер реагирования отдельными пунктами коллективного договора», - заявил замгендиректора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик.
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Руководство Новополоцкого НПЗ временно приостановило действие пунктов коллективного договора, предусматривающих согласование с профсоюзом увольнение...
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