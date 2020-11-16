Руководство Нафтана принимает контрмеры против забастовок

Источник материала: АФН

Руководство Новополоцкого НПЗ временно приостановило действие пунктов коллективного договора, предусматривающих согласование с профсоюзом увольнение работников предприятия.

В частности, завод может без согласования уволить работника-члена профсоюза за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии неснятого дисциплинарного взыскания.

Также, без согласования с профсоюзом руководство завода будет увольнять за прогулы.

«В течение последних месяцев отмечен рост прогулов и других нарушений трудовых обязанностей. Работники неоднократно нарушают трудовую дисциплину, а наниматель был ограничен в принятии мер реагирования отдельными пунктами коллективного договора», - заявил замгендиректора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик.