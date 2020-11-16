Казакевич: Модель власти Лукашенко фактические уже разрушена

– Вчера силовики уничтожили народный мемориал и устроили охоту на отдававших дань памяти Роману Бондаренко. То есть силовики уже даже не пытаются убедить других, что не являются карателями. Но в чем может заключаться их внутренняя логика? Или вопросы не к ним, а к Лукашенко?





– Да, конечно, это вопрос к Лукашенко и тактике, которую он избрал в отношении общества и протеста сразу после выборов 9 августа. Не думаю, что такие решения как ликвидация народного мемориала принимаются на уровне силовых структур. Думаю, это решение принималось на самом высоком политическом уровне.





– Будут ли в ближайшее время наказаны убийцы Романа Бондаренко?





– Думаю, это исключено. Больше, чем на 90% уверен, что дело будет приостановлено, убийц не накажут, а в официальных документах будет сказано, что Роман Бондаренко сам спровоцировал свою смерть.





Будет невероятным, если виновные в его смерти будут привлечены к ответственности при действующей власти. Ответственные за гибель Бондаренко боролись за этот режим против врагов действующей власти, и в их терминологии перегнули палку. Если их выдать, то в глазах сторонников власти это будет выглядеть так, что те, кто послал их на здание, сдали исполнителей.





– Почему убийство Бондаренко не привело к существенному всплеску уличного протеста?





– Мы не можем точно знать, сколько людей вышло, поскольку колонны разгонялись. Но в целом, конечно, в последние недели наблюдается усталость от формата уличных акций. Наверное, вчера мы увидели продолжение этой тенденции.





В чем причины такого положения? С одной стороны – репрессивные действия властей, использование грубой силы, пытки при задержаниях, убийство Романа Бондаренко.





А с другой – люди перестают верить, что такие действия могут что-то изменить, т.к. протестные акции продолжаются уже достаточно долго.





Хватает и других причин. Например, в зимний период людей, готовых к уличным протестам, будет становиться меньше.





– Третью неделю демонстрантам не дают объединиться в шествие, после выходных будет зафиксирован новый антирекорд по задержанным (правозащитники сообщают о более 1 200). Почему не меняются тактика протеста?





– Найти другие формы достаточно сложно. Но мне кажется, что с этих выходных, когда даже такой серьезный повод выйти как убийство Романа Бондаренко не повлиял значительно на уровень уличной активности, тактика протеста будет пересматриваться.





Наверное, в сторону большей децентрализации, проведения локальных мероприятий. То есть в сторону перехода в формы, которые являются более сложными для контроля со стороны силовиков и имеют меньшую цену для участников, меньшую вероятность задержаний.





– Протест в Беларуси продолжается уже 100 дней. Можно ли, на ваш взгляд, говорить о каких-то его успехах?





– Безусловно. Фактически разрушена модель власти, которая существовали в стране с 1996-го или 2001-го года, когда режим консолидировался. Очевидно, что власти теперь в значительной степени деорганизованы.





Так или иначе руководство страны вынуждено будет пойти на реформы, прежде всего политические. Хотя бы в формате изменений в Конституцию. Хотя пока непонятно, в какую сторону будет меняться основной закон страны.





Также непонятно, вынуждены ли будут власти пойти на диалог и учесть мнение альтернативных сил или будут пытаться продавить свою линию без учета мнения большинства населения.





Но прежняя политическая модель фактические уже сломлена. А новая с большой степенью вероятности будет инклюзивной, что приведет к демократическим изменениям в Беларуси – если не сразу, то в обозримом будущем.