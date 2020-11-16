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Беларусский рубль девальвировался за счет евро и российского

16.11.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар подешевел второй раз, но корзина валют подорожала на 0,07% благодаря росту евро и российского рубля.

С начала ноября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 1,11%.

Курс доллара упал на 0,0054 BYN до 2,5614 BYN/USD. За последние 10 торговых сессий курс доллара снижался 9 раз. За это время его стоимость обвалилась на 0,0965 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0029 BYN до 3,0348 BYN/EUR. Это уже третье укрепление евро подряд. За это время стоимость евро выросла на 0,0164 BYN, но с начала ноября она упала на 0,0430 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0073 BYN до 3,3288 BYN/100 RUB. За предыдущие два дня сотня российских рублей подешевела на 0,0331 BYN. С начала месяца ослабление российской валюты составило всего 0,0002 BYN.

Итоги второй недели ноября 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось завершить прошлую неделю укреплением ко всем основным валютам:

курс доллара −0,0112 BYN (−0,43%);
курс евро −0,0218 BYN (−0,71%);
курс российского рубля −0,0150 BYN (−0,45%);
валютная корзина −0,49%

Центробанк России

Российский рубль сегодня на торгах в Москве укрепляется к доллару и евро. В Москве на бирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 41 копейку и пробил вниз уровень 77,00 RUB/USD.

Банк России установит официальный курс доллара на завтра на уровне 76,9197 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра снизится примерно на 10 копеек до 91,22 RUB/USD.

Итоги прошедшей недели на валютном рынке России

Позиции российского рубля за неделю практически не изменились.

курс доллара +0,1387 RUB (+0,18%);
курс евро −0,0292 RUB (−0,03%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар подешевел второй раз, но корзина валют подорожала на 0,07% благодаря росту евро и российского рубля.
 
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