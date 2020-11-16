Сборная Беларуси обыграла команду Литвы в матче Лиги наций УЕФА

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси по футболу обыграла национальную команду Литвы со счетом 2:0. Встреча прошла в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА в Минске.

Во время встречи четвертой группы Лиги C голы оформили белорусы Евгений Яблонский (5-ая минута) и Макс Эбонг (20).

На данный момент сборная Беларуси занимает первое место в квартете с 10 очками. На втором месте с восемью очками – албанские спортсмены, а на третьем – команда Литвы с пятью очками. На четвертом – сборная Казахстана, у которой всего четыре балла.