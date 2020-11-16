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Обновленный кроссовер Audi SQ5 получил модернизированный турбодизель

16.11.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обновленный кроссовер Audi Q5 дебютировал летом этого года, а теперь модернизация затронула и «разогретую» версию SQ5.


Из внешних примет новинки — восьмиугольная решетка радиатора с крупными сотами, соединенными узкими перемычками, матовая алюминиевая полоска в заднем бампере, под которой расположен элемент диффузора, квартет овальных хромированных патрубков и 20-дюймовые алюминиевые диски с шинами размерности 255/45 (за доплату — 21-дюймовые колеса).


В стандартную комплектацию входят светодиодные фары, а в качестве опции — матричные светодиодные фары с автоматическим дальним светом и динамическими указателями поворотов. Также можно заказать задние фонари на основе OLED (органических светодиодов) с одним из трех вариантов светового дизайна.


В салоне SQ5 появилась новая мультимедиасистема с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, а для 12,3-дюймового дисплея виртуальных приборов предусмотрено три различных варианта отображения графики (динамический, спортивный и классический), за доплату доступен проекционный дисплей.


Турбодизель V6 3.0 TDI был модернизирован для соответствия нормам Euro 6d. У него изготовленные из кованой стали поршни (вместо алюминиевых), облегченное колесо турбокомпрессора, улучшенная теплоизоляция выпускного коллектора и новый воздушно-жидкостный промежуточный охладитель в развале блока. Также на дизеле используется технология двойного дозирования на основе двух каталитических нейтрализаторов (SCR).


Как и прежде, дизель дополняет мягкогибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача «шестерки» немного снизилась (с 347 до 341 л. с.), но крутящий момент не изменился (700 Нм). В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод, а за доплату предлагается активный дифференциал на задней оси. Первую «сотню» SQ5 разменивает за 5,1 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.


Обновленный SQ5 будет производиться на мексиканском заводе в Сан-Хосе-Чьяпа и выйдет на европейский рынок в первом квартале 2021 года. В Германии стартовая стоимость составит 68 137 евро.

 
 
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Обновленный кроссовер Audi Q5 дебютировал летом этого года, а теперь модернизация затронула и «разогретую» версию SQ5.
 
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