В Борисовском районе столкнулись «Урал» и Opel - пострадали четыре человека

Источник материала: Tut.by

Четыре человека получили травмы при столкновении легковушки и грузовика в Борисовском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 14 ноября, около 12.00. По информации ГАИ, водитель «Урала», поворачивая налево, столкнулся с Opel Zafira, после чего последний вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров Opel.