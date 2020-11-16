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В Борисовском районе столкнулись «Урал» и Opel - пострадали четыре человека

16.11.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека получили травмы при столкновении легковушки и грузовика в Борисовском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 14 ноября, около 12.00. По информации ГАИ, водитель «Урала», поворачивая налево, столкнулся с Opel Zafira, после чего последний вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров Opel.

 
 
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После столкновения Opel вылетел в кювет и врезался в дерево.
 
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