Александр Хацкевич высказался о насилии в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ротора», легендарный белорусский футболист Александр Хацкевич поделился с «Чемпионатом» мнением о происходящем в Беларуси после выборов президента.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Где сейчас ваш дом — Киев? Минск?

— На сегодняшний день мой дом — Волгоград, но семья живет в Киеве.

— На родине часто бываете?

— Последний раз был два года назад. В Беларуси остались мама и папа. В прошлом году они гостили у меня в Киеве.

— Не могу не спросить о происходящем в Беларуси.

— Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей.

Сейчас в Беларуси никто не защищен — никаких прав нет у людей. По-моему, Мандела сказал: «Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создает нацию».

Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели, — сказал Хацкевич.